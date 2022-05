¿Son importantes los jóvenes en la política?

Frecuentemente se hace demagogia juvenil por medio de elogios desmedidos, frases sobre los sagrados derechos de la juventud y muchos de ellos, quienes apenas han rebasado la adolescencia, embriagados por el canto de las sirenas y con el impulso de sus años mozos, se han convertido en guías, maestros, directivos y gobernantes, etcétera. A pesar del caos y laberinto en que vive el género humano.

Cuando nos referimos a la juventud intelectual, ellos mismos se olvidan de otra muy fundamental, la compuesta por los muchachos campesinos, obreros, empleados, desempleados y artesanos, hablamos de los marginados por la pobreza y demás problemas sociales. Se ignoran en repetidas ocasiones las grandes penurias del pueblo.

No estamos en su contra y, naturalmente, tampoco nos oponemos a que asuman funciones directivas en la vida política, cultural y económica del país. No desconocemos, así como tampoco pasamos por alto, que la renovación de todo organismo es indispensable para su crecimiento; asimismo, que en las manos de los que ahora son muchachos estará la vida colectiva del mañana. No obstante, se nos presentan, por ejemplo, algunas preguntas: ¿cómo podría resolverse un problema matemático por fácil que sea, si carecemos de conocimientos aritméticos?, o bien, ¿cómo van a decidir acerca de la vereda que hay que tomar, para salir de una selva intrincada, las personas que por primera vez han penetrado en ella? Afirmamos que la experiencia se adquiere con el transcurso de los años, la que nos permite tener una visión más precisa y justa de los problemas y fenómenos de la vida.

Es innegable que el vigor y la inconformidad de la juventud que tiende a una transformación integral social, con los pies bien apoyados en la realidad, es motor incuestionable de progreso, pero una juventud mal informada sin ideales, sin místicas, sin principios, sin moral, con ambiciones de poder tanto económico como político, nos puede llevar fácilmente a un naufragio.

Una última meditación -por falta de espacio- bien sabemos que no existen los países ideales, que la historia se moldea y configura esencialmente con el material humano existente, entendemos que los pueblos en ocasiones caminan un poco al azar y por rutas distintas, pero sin conciencia de la verdad y sin saber exactamente hacia dónde se dirigen, y qué es lo que pretenden realizar, no podremos superarnos en nuestros medios de subsistencia, por no tener lo más primordial, el conocimiento pleno de la vida.

Consideramos que el sector juvenil en el timón, debe pensar y fundamentalmente actuar con hombría, decisión y rectitud, para no ser señalado por la historia con el índice de fuego, por no haber cumplido con los compromisos en bien del pueblo.