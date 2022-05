La temible etapa del envejecimiento

En nuestro entorno es muy común escuchar: No quiero llegar a la vejez. Tengo miedo a esa etapa. Siento que no podré superarla, etc., etc. Los gerontólogos (especialistas en el estudio del envejecimiento) han observado cambios corporales relacionados con este ciclo, muchos de ellos afectan a la conducta en forma evidente o sutil.

Durante gran parte de la adultez, el envejecimiento es un proceso gradual, pero tal como ocurre en la infancia, en la vejez surgen cambios biológicos perceptibles.

Con el transcurso del tiempo muchas funciones parecen identificarse, a causa de cambios fisiológicos. Los ancianos parecen perder estatura debido a la contracción de la colágena en los discos intervertebrales.

La colágena es una proteína fibrosa contenida en el tejido conectivo y en los huesos. Sus alteraciones son causa de los cambios de contextura y elasticidad de la epidermis.

En la vejez se modifica el metabolismo y se requiere menos alimentos para la subsistencia. Al parecer, la edad hace disminuir la secreción de las glándulas suprarrenales, advirtiendo entonces la pérdida del cabello.

También los patrones del sueño se alteran con los años. En las personas de mayor edad es más frecuente despertarse de noche. Decrece la cantidad de movimientos oculares rápidos.

Lo mismo sucede con la sensibilidad de la visión, audición, gusto, olfato y tacto. Se aprecian alteraciones del sistema nervioso central atribuibles a la pérdida de neuronas que no se reponen, a los cambios en la concentración de hormonas, a deficiencias de oxígeno causadas por deterioro de la circulación sanguínea o a modificaciones de los componentes celulares.

Herencia, maduración y los efectos de las hormonas influyen no sólo en el desarrollo físico, sino también en el pensamiento y en la conducta. Por ejemplo, las consecuencias del distinto ritmo de crecimiento durante la adolescencia muestran que el desarrollo psíquico a menudo no puede distinguirse claramente del desarrollo biológico. Lo mismo ocurre en el envejecimiento. Se advierten diferencias en la actitud que asume la sociedad frente a los ancianos.

Algunas personas parecen envejecer más rápidamente. Los cambios de la adolescencia están programados de antemano; los estilos de vida, sin embargo, parecen influir en el proceso del envejecimiento.