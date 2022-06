Conservemos nuestro folklore

Es nuestro propósito comentar un poquito respecto al pasado indígena, porque de las distintas y completas culturas que poblaron el país, hemos heredado costumbres que han determinado la conducta de la representación nacional.

Los datos logrados por la paciente labor de antropólogos, arqueólogos y etnólogos, etc., llenan de asombro, al revelar los perfiles notables de esas civilizaciones. Cómo no hablar de su maravillosa cerámica, su exquisita orfebrería, su música, sus centros ceremoniales, su organización social y las rígidas normas de su vida, son matices inigualables.

El folklore mexicano tan rico, instructivo y de irrebatible contenido cultural, lastimosamente está olvidándose, circunstancia que provoca desaliento. Creemos que aún es tiempo de que las respetables autoridades competentes se conjunten para rescatar plenamente esas tradiciones.

En ningún momento debemos olvidar que la mayoría de los turistas llegan a estas tierras para adentrarse precisamente en las tradiciones de los pueblos y esto se debe a los antecedentes que existen sobre la materia. De ello podemos deducir fácilmente que, cuando una población ya no lo tenga, prácticamente quedaría huérfana de visitantes y, en este caso, el país quedaría perjudicado. Ojalá que este comentario no cause molestias a nadie, nuestro ánimo no es ese.

Opinamos que el folklore es historia y la historia es el “alma de los pueblos”.

Adenda del editor: folklore es una palabra de la lengua inglesa que también se utiliza en nuestro idioma, aunque, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española (RAE), se escribe folclore. En ocasiones, puede aparecer escrita como folcklore, folclor o folklor. El término hace referencia al conjunto de las creencias, prácticas y costumbres que son tradicionales de un pueblo o cultura. Se conoce como folklore, además, a la disciplina que estudia estas materias. El folklore incluye los bailes, la música, las leyendas, los cuentos, las artesanías y las supersticiones de la cultura local, entre otros factores. Se trata de tradiciones compartidas por la población y que suelen transmitirse, con el paso del tiempo, de generación en generación. Los estudiosos sociales distinguen entre cuatro etapas del folklore: el folklore naciente incluye los rasgos culturales de creación reciente; el folklore vivo es aquel que todavía se practica en la vida cotidiana; el folklore moribundo preserva ciertos elementos tradicionales, en especial en los ancianos del grupo; el folklore muerto, en cambio, pertenece a una cultura extinta. Es distintivo y propio de cada pueblo. En tiempos de globalización, la cultura tiende a homogeneizarse y los países dominantes imponen sus creaciones. Por eso el folklore supone un ámbito de resistencia para la identidad. Es una característica sumamente importante para entender la forma en la que se vive.