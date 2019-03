Igualdad, equidad y prioridad

Por David R. Ojeda Correa

El viernes pasado conmemoramos a la mujer y su lucha por derechos iguales para todos, pero, entre alegrías, felicitaciones y demás, no faltó el feminismo distorsionado que últimamente aparece como dragón de la ignorancia arrojando fuego contra todos los “caballeros” y sin un sustento real.

Se realizaron algunas manifestaciones en diversos países donde estas feministas decían buscar igualdad, aunque nunca he visto a un hombre defecar en el altar de una iglesia o andar mostrando los testículos en marchas públicas mientras se masturban; este radicalismo es enfermizo y peor si como pandemia se contagia a más y más jóvenes.

Pero no solamente de esto vengo a hablarles, pretendo enfocarme en ese discurso de igualdad que aunque se escucha en el radicalismo se mira también entre el feminismo de la sociedad yucateca y como he dicho en otros artículos de opinión, no se va a lograr.

La igualdad entre sexos es prácticamente inalcanzable, ya que por nuestra misma naturaleza no podemos ser iguales, cada quien nace de una manera diferente, con órganos distintos y cromosomas cambiados; nunca nos repetimos. Gozamos de una magia de individualización en donde todos podemos disfrutar de ser distintos en forma y comportamiento y eso es lo que hace maravilloso nuestro mundo: ¡la variedad! Sin embargo la equidad es algo completamente diferente a esto y sumamente relevante y no imposible de alcanzar.

El diccionario define la equidad como una cualidad que consiste en dar a cada uno lo que se merece en función de sus méritos o condiciones y, hasta donde recuerdo, era la equidad de género la que nos enseñaban en la primaria en nuestras clases de cívica y ética que por cierto se han dejado de otorgar en los planteles públicos.

Aun siendo diferentes podemos alcanzar equidad en donde todos nos sintamos cómodos siempre y cuando sepamos convivir con los demás aceptando nuestro rol y aportando nuestro corazón y no metiéndonos en la vida de quienes piensan diferente, aunque sí es válido defender nuestras creencias.

Ahora bien, hace falta una definición más: las prioridades, es decir, saber elegir qué va primero, porque en busca de esa equidad y de la dichosa igualdad, se ha dejado de lado la moral que consigo trae el amor al prójimo, pues independientemente de nuestras creencias, géneros y tendencias sexuales, ¡jamás! hay que dejar de lado al anciano, al niño, al discapacitado, al enfermo y a la embarazada, porque la misma equidad nos lo dice: tenemos que dar según la condición de la persona.

Como ejemplo, vi un video del transporte público en donde todas las mujeres se encontraban cómodamente sentadas, mientras un anciano estaba de pie; pero también observé el otro día a una madre que le decía a su hija en un supermercado: “Deja que el señor (un cerillito de la tercera edad) lleve la compra al coche, para que así sí valga la pena lo que le vamos a dar”.

¡Prioridades! ¡Ética! ¡Moral! ¡Valores! ¡Magia! Eso es lo que nos hace falta, no la absurda lucha por la igualdad irreal.