Invertir en información

Hace unos meses, se inició en Yaxcabá un proyecto que promete mucho para el crecimiento humano de dicha comunidad.

De la mano de especialistas en diversos temas, nos encanta ver el gran entusiasmo de las señoras y

señores que están dispuestos a escuchar lo que se ha preparado para ellos.

La formación humana es vital para el desenvolvimiento de las personas, y no nos referimos tan solo a la formación académica, sino también a la formación en valores o bien al desarrollo humano como actualmente se le conoce a este tipo de aprendizaje.

Afirmamos que es una inversión, pues todo aquello que podamos leer, investigar o encontrar en libros, medios electrónicos de información, conferencias o talleres serán parte de nuestro capital humano que una vez puesto en práctica nos ayudará muchísimo en el conocimiento de uno mismo, en la educación de nuestros hijos, en el desempeño laboral y en todas las relaciones que entablemos con los demás.

Fue grande y muy grata nuestra sorpresa, pues al término de la charla, una señora compartió su costumbre de reunirse todos los jueves con sus hijas para replicarles lo que a ella le platican en unos talleres en los que participa, fue más allá, porque también compartió con nosotras detalles de la dinámica familiar en la cual se desenvuelve, comparando sin ningún ánimo de presunción, las diferencias entre la educación que ella ha dado a sus hijos y la de otras señoras en la misma

comunidad.

Esa buena mujer, quien ya es abuela, nos decía que cuando tiene alguna duda en cuanto a información o modo de proceder, siempre se acerca a alguien que le pueda dar un buen consejo, pues sabe que ella tiene mucho que aprender, y no solo se refiere a la escolaridad que muchas veces en esos medios es baja, sino a todo lo que tenga que ver con la vida diaria, pues los retos que supone la modernidad no solo se aprecian en la ciudad, sino también en las comunidades rurales que no son ajenas a los adelantos que hoy tenemos en tecnología gracias, por ejemplo, al internet.

Su comentario nos hizo reflexionar, pues el primer paso para ese crecimiento personal está de la mano con la actitud de apertura y humildad para aprender lo que otro nos pueden enseñar; bien dice el dicho que “Nadie es profeta en su tierra”, pues ella misma de alguna manera exponía que a veces era criticada por otras mujeres de su misma población que la veían como “presumida” por saber y compartir con sus hijas lo que ella ya sabe.

A pesar de estos malintencionados comentarios, ella está cierta y segura de que todo lo que ha invertido en su formación está redundando en beneficios para su familia, está orgullosa de que sus hijas e hijos han sabido escoger un buen marido o mujer a la hora de casarse, han elegido estudiar como medio para obtener un mejor empleo, saben que los vicios no conducen a nada bueno, y que la solidaridad entre ellos es primordial para lograr salir adelante.

Hoy día es muy necesario que los padres nos formemos e informemos de tantas cosas que son el pan nuestro de cada día de nuestros hijos para afrontar los nuevos retos que suponen su educación, hay que aprender a usar los teléfonos celulares, manejar una computadora, conocer las redes sociales, entre muchas otras cosas.

No estamos en la era de la prohibición sin explicaciones, estamos en la era de educación en la responsabilidad, y esto sólo lo podemos lograr invirtiendo en formación.