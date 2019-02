Violencia en el seno materno

Las reformas constitucionales que se plantean desde la Cámara de Diputados impulsadas por el diputado de Morena, Porfirio Muñoz Ledo, y desde la Comisión de Igualdad, plantean un claro retroceso en las garantías individuales que todo ciudadano mexicano debería disfrutar.

Impulsar la ideología de género a nuestros niños a través de las escuelas es apartarse de los cimientos que dan origen a las cosas; romper el esquema familiar debilitará a la misma sociedad, pues es la base sobre la cual se construye; facilitar e impulsar el aborto bajo argumentos como “el derecho del libre desarrollo de la personalidad” o la “autonomía reproductiva” solo abonan a mayores falacias utilizando eufemismos.

Si lo que busca el señor diputado es la protección de las mujeres, nos permitimos hacerle saber qué es lo que las mujeres necesitan, y no dicho por una servidora solamente, sino resultado de empresas serias y mexicanas.

NODO realizó una encuesta sobre el derecho a la vida el año pasado y de ella tres cuestiones llamaron nuestra atención; a la pregunta de ¿cuándo comienza la vida?, un 75 por ciento de los encuestados dijo que a partir de la concepción, un 14 por ciento, que a partir del nacimiento, y un 11 por ciento contestó que a partir de la 12ª semana de embarazo.

La siguiente pregunta, ¿desde cuándo se debe proteger la vida de un ser humano?, un 76 por ciento respondió que a partir de la fecundación, un 10 por ciento que a partir del nacimiento, y un 14 por ciento, a partir de la 12ª semana de gestación.

A la pregunta, ¿cuál es el apoyo más importante que debería recibir una mujer embarazada?, un 62 por ciento respondió que accesos a servicios de salud pública, un dos por ciento, que apoyo psicológico, un 25 por ciento se pronunció por apoyo económico, y un 13 por ciento manifestó que apoyo afectivo.

De estas respuestas, se deduce que dos terceras partes de la población sabe que la vida inicia en la gestación, que merece ser protegida y que para que ello suceda se necesitan mayores apoyos y acceso a servicios de salud.

Por ello proponemos algunos puntos que ojalá se puedan incluir en las citadas reformas, ya que abonarían a resolver la problemática de una mujer en situación de embarazo, que resulta no menos vulnerable que otras y aquí por partida doble:

1.- Que toda mujer embarazada goce de las máximas garantías jurídicas para asegurar su protección.

2.- Consideración privilegiada y preferente de la mujer gestante en el acceso a las prestaciones y servicios públicos.

3.- Que se definan programas adicionales de protección a mujeres embarazadas en crisis, desamparo o vulnerabilidad.

4.- Que se establezcan estrategias transversales que fomenten el fortalecimiento del vínculo padre-madre-hijo.

5.- La conformación de un diagnóstico sobre la mujer embarazada en México.

El eje rector de estas políticas públicas debe transitar, en primer lugar, sin violar ningún derecho humano, y después por hacer realidad lo que muchas necesitan: contar con servicios de salud dignos y especializados, recibir atención sin dilación, mejorar la calidad de la atención evitando la sobresaturación de los servicios de segundo y primer nivel, ampliándolos, y de la mano va todo lo que pueda hacerse por apoyarles en su economía cuando tienen que laborar, con reformas a la Ley del

Trabajo, para que puedan tener horarios flexibles, más tiempo con sus hijos, etc.

Si no queremos violencia en el seno materno, no podemos estar hablando del aborto como si fuera un derecho -no lo es- y no debería serlo por el consenso de una fracción parlamentaria que no nos representa.