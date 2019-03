Redefinición del matrimonio

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó la Tesis de Jurisprudencia 43/2015 hace casi cuatro años. En ella considera que sostener que la finalidad del matrimonio es la procreación, constituye una medida no idónea para cumplir con la protección de la familia como realidad social.

También considera que es discriminatorio vincular los requisitos del matrimonio a las preferencias sexuales y que no se puede justificar la negación del matrimonio a parejas del mismo sexo. Los ministros sostienen que como la finalidad del matrimonio no es la procreación, cualquier persona puede contraer matrimonio independientemente de si se es hombre y mujer.

Desde esa fecha, la lectura que algunos han hecho es que el matrimonio “igualitario” debía legalizarse en todo el país, y vaya que en algunos estados se está empujando esta iniciativa. Yucatán no es la excepción, y ésta se encuentra en el Congreso impulsada por movimiento ciudadano. ¿Qué tendríamos que saber al respecto?

En primer lugar, que hay división de poderes en nuestro país y ello quiere decir que el Poder Judicial tiene mandato sobre jueces y tribunales y que en el Poder Legislativo están los representantes de los ciudadanos, por decir lo menos.

La tesis referida anteriormente la realiza una Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación -cuatro ministros la avalaron-, no el Pleno de la misma. Su aplicación únicamente obliga a los tribunales, y los congresos no tienen por ello que modificar sus leyes.

En nuestro Estado se hicieron importantes cambios a la Constitución local en 2009, con la primera iniciativa ciudadana que pidió elevar a rango constitucional la protección de la familia, el matrimonio y el concubinato. Dichas reformas contaron con el aval de 24 de los 25 diputados del Congreso.

Pese a ello, un pequeño sector inconforme acusó al Congreso de que había cometido una omisión legislativa, pero el Tribunal Constitucional de Yucatán no encontró ninguna razón que amparara tal denuncia. Aun así, los mismos grupos impugnaron tal resolución ante el Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, que confirmó la sentencia anterior.

Por tercera ocasión se inconformaron, ahora ante la SCJN, pero de nuevo el resolutivo fue que el matrimonio queda firme en Yucatán tal como quedó establecido en las reformas del 2009. Sostenemos que ninguna persona debe ser discriminada por nadie y por nada y para ello bastaría el sentido común.

Los cuatro ministros de la SCJN que decidieron que el matrimonio ya no es lo que siempre ha sido en virtud de ajustar el cambio que se hizo en la Carta Magna para incluir las preferencias sexuales como objeto de no discriminación, tiene que ver con los resolutivos que impartirán los jueces cuando conozcan estos casos, pero no le pide a los congresos que cambien sus leyes.

No es una imposición o un capricho que el matrimonio se estipule como la unión de un hombre y una mujer, tiene sentido, y no de orden moral, el que exista de esa forma, ya que es el origen natural de la familia, donde se genera la filiación y se perpetúa la especie, por lo cual es de orden público, interés social y observancia general.

Aun cuando la Suprema Corte de Justicia diga que la procreación no es su único fin, porque también coexisten otros objetivos comunes a diversas realidades, ello no debería desdibujar lo que hace del matrimonio una figura que no es otra, y por tal motivo nos oponemos a su redefinición.

Que hay parejas del mismo sexo pretendiendo matrimonios, las hay, y porque dichas uniones presentan una realidad distinta al no ser fecundas, debieran recibir el tratamiento que a su condición merece, y ello no es precisamente el mal llamado “matrimonio igualitario”.

Adaptar la fecundidad para todos, como si de ir al mercado se tratara, está trastocando la misma esencia del ser humano para vaciarlo de su dignidad.

Nada impide que las personas se amen, por lo cual no existe ninguna discriminación hacia las parejas de ninguna índole.

