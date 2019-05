Prevenir el abuso infantil

Desde 2013, con el infortunado abuso sexual y homicidio del que fuera víctima la pequeña María Evelia, en San José Tecoh, el sociólogo y terapeuta Víctor Chan Martín fundó el movimiento Lazo para María, con el objeto de concientizar a la sociedad sobre las tareas de prevención de este flagelo del que Yucatán tristemente está en los primeros lugares a nivel nacional.

En el caso expreso de esta pequeña, hoy sus agresores se encuentran consignados, muchas víctimas o sus familiares no pueden decir lo mismo.

Entre las acciones que se han realizado está primeramente hablar del tema y visibilizarlo, para lo cual se cuenta con una página en Facebook, donde a la fecha se han donado más de cuatro mil imágenes de brazos cruzados, que en lenguaje de señas quiere decir “alto, no me lastimes”.

Diversas tareas de prevención se han emprendido en conjunto con las organizaciones que apoyan el movimiento, como charlas de prevención del abuso sexual infantil y la violencia, publicación de pósters y espectaculares, trípticos informativos, la guía para padres cuyos hijos han sufrido abuso sexual -editados en español y en maya-, el lanzamiento de la campaña internacional “Stop Child Abuse”, y este año, en el marco del Día del Niño, se dieron a conocer a México y el mundo un video informativo sobre el movimiento y un cortometraje realizado por productor y actores yucatecos que dan cuenta de una de las formas más sutiles en los que el abuso se comete sin que los menores puedan fácilmente darse cuenta.



No está demás decir lo estremecedor que resulta ver esas imágenes, y el sentido de ellas es que los padres puedan percatarse de la vulnerabilidad en que se encuentran los pequeños, la necesidad de tener siempre un diálogo abierto con ellos y de prevenirlos, de acuerdo con su edad y madurez, de los riesgos a los que pudieran estar expuestos.

Desde hace años, con el esfuerzo de las organizaciones que integran la Red Pro Yucatán y la Red para la Familia, que en coordinación con Lazo para María, la Comisión de Derechos Humanos, actores importantes del Poder Judicial como el Dr. Luis Mugarte, han dado luces para la articulación de iniciativas trabajadas con los diputados de cada legislatura y así se han logrado alcanzar reformas legales que, aunque aún no son suficientes, constituyen un paso adelante.

Al día de hoy ya se puede decir que el delito de abuso sexual contra un menor de edad ya no prescribe, con lo cual si la persona que sufrió el abuso por temor, vergüenza o cualesquiera otra razón siendo pequeño no se atrevió a revelarlo y denunciar, lo puede hacer aun cuando hayan pasado muchos años.

Otro logro al respecto es que el delito se persigue de oficio y no admite perdón, ya no es necesaria la denuncia; de modo que si alguien tuviere conocimiento del caso y la víctima no lo quiere hacer público, tan solo basta avisar a la Fiscalía para que inicien las investigaciones.

Y aunque las penas pudieran ser mucho mayores, por lo menos se ha logrado incrementarlas de cinco a 10 años, lo cual impide salidas alternas como acuerdo reparatorio y suspensión condicional del proceso, incluyendo que en muchos casos en los procesos abreviados no proceden beneficios o sustitución de la pena.

Sabemos que aún falta mucho más y para crecer necesitamos de toda la sociedad. Te invitamos a sumarte, comparte el video desde Facebook Lazo para María Evelia y entérate de las acciones en las que puedes apoyar este esfuerzo.

Esperamos que muy pronto a los niños -todos- podamos desearles alegremente ¡Feliz Día del Niño!