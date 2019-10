El embarazo prepara a la mujer para ser madre, todo su cuerpo coopera para que el nuevo ser que se aloja en su seno tenga lo necesario para que su desarrollo sea continuado, progresivo, coordinado e ininterrumpido, y una vez que el bebé ve la luz este crecimiento continúa del mismo modo hasta la muerte.

Llamar la atención de la sociedad hacia la protección y defensa de la vida quedó de manifiesto, toda vez que las marchas organizadas a nivel nacional por el Frente Nacional de la Familia lograron evidenciar que hay muchísima gente dispuesta a alzar la voz en las calles o en las redes sociales para que el primer derecho que tiene todo ser humano sea debidamente respetado.

El cine no será la excepción y este 25 de octubre en todas las entidades de la República se estrenará la película Inesperado, producida en Estados Unidos y traída a México por Eduardo Verástegui, quien desde hace años se ha convertido en un ferviente impulsor de la lucha a favor de la vida.

En este filme se cuenta la historia real de Abby Johnson, quien ha dicho que su principal interés y motivación ha sido ayudar a las mujeres. Su trinchera elegida fue trabajar en una de las Clínicas de Planned Parenthood y llegó a ser una de las directoras más jóvenes, con una carrera prometedora dentro de la misma.

Abby estuvo involucrada en la práctica de más de 22 mil abortos, aconsejó a un sinnúmero de mujeres acerca de sus preferencias reproductivas, era tal su pasión por el tema que también participó activamente en la lucha por conseguir una legislación a favor de los derechos reproductivos leídos con facilidad para que las mujeres tuvieran acceso al aborto sin ser recriminadas.

Rechazaba a aquellos que defendían la vida y se oponía hasta a escuchar los argumentos de quienes diferían de su opinión, hasta un cierto día que lo que vio cambió radicalmente todo para ella.

¿Qué fue entonces lo que vio e hizo un parteaguas en su vida? No seremos nosotros quienes le contemos lo mejor de la película, pero sí les diremos que no se la pueden perder si quieren tener las dos versiones de lo que hay alrededor del aborto y la defensa de la vida.

Para muchos, es manifiesto que no todas las personas que defienden el aborto lo hacen sabiendo bien de qué se trata, sino que más bien lo hacen por seguir una propaganda que ha conquistado sobre todo a muchas jóvenes que repiten que es un derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, que antes de la implantación el embrión no es viable y por lo tanto “no es nada aún”, que no es persona sino hasta que nace, que es mejor no tener un bebé que traerlo al mundo a sufrir, que ha aumentado el índice de muerte materna por abortos clandestinos, que casi todas las mujeres que quieren un aborto es porque es producto de una violación, que practicarse un aborto debe de verse como un derecho y por lo tanto salir del catálogo de delitos, que la criminalización del aborto obliga a las mujeres a ser madres, que el acceso al aborto debe ser facilitado a las mujeres pobres por un tema de justicia, etc. etc.

Al parecer, la discusión la están centrando en temas colaterales dejando totalmente a un lado la esencia de aquello que se discute, no se puede marginar el primer derecho de cualquier individuo en aras de otros derechos por buenos que sean.

Si se trasgrede el derecho a la vida para supuestamente conseguir los demás, ya estamos muy mal, el camino no puede ser ese ¡tiene que existir otra solución! No se la pierdan, es una oportunidad para dialogar.