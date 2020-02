Cada vez que asistimos a la celebración de un matrimonio nos emociona escuchar las promesas que la pareja se hace delante de Dios y de todos los presentes, y al mismo tiempo hacemos votos por ellos para que mantengan esa fidelidad a lo largo de toda su vida común.

Las chicas y chicos enamorados llegan al altar con grandes ilusiones, tienen un proyecto común y lo más importante para muchas de estas parejas es la generación de su familia, los hijos que vendrán serán para ellos fuente de enorme felicidad, aunque de todos es sabido que en el matrimonio no todo es color de rosa, también muchos sabemos que vale la pena apostar todo nuestro empeño para salir adelante.

En el último censo del Inegi sobre nupcialidad publicado en febrero de 2019 se contaron 528,678 matrimonios en 2017, y aunque la cifra aún es elevada se observa un decremento del 2.8% en relación con el año anterior, y ello quizá se explica porque algunas parejas están optando por la unión libre, que cada año registra un aumento, sobre todo en las parejas de 15 a 19 años en donde esta unión se ha elevado en más de 21 puntos porcentuales en los últimos 10 años; en menor incremento las parejas de 20 a 24 años o de 25 a 29 también registran el mismo fenómeno.

Mención aparte recibe el divorcio, pues las parejas hoy día se están rompiendo en una proporción del 28.1% en promedio a nivel nacional, cifra que año con año se sigue incrementando.

¿Qué podemos deducir de estas estadísticas? Nos parece que de inmediato salta a la vista que el compromiso adquirido en pareja no siempre se cumple, quizá esto se debe a que las parejas que contraen nupcias tienen una pálida idea de lo que el matrimonio es o debe de ser y por ello su relación se mantiene estable “en la salud”, pero cuando viene “la enfermedad” se viene a pique.

Cuando nos referimos a la salud, no lo hacemos en el sentido textual de la palabra sino cuando todo marcha viento en popa, cuando la pareja se entiende, se sienten aún enamorados, les va bien en el trabajo, vienen los hijos, se está a gusto con la familia, los amigos, en fin, no hay nubarrones que empañen la felicidad de estar unidos lo que permite preservar fácilmente su amor; pero ¿qué tal cuando las cosas no van tan bien? Es cuando se viven pruebas y la enfermedad puede tener muchísimas caras, como la pérdida del trabajo, no poder concebir, problemas familiares, la muerte de un ser querido, malas amistades, alguna adicción, o cualesquiera otra que si la relación de la pareja no ha ido madurando en el amor, entonces puede devenir una ruptura.

Si queremos familias sólidas debemos ayudarles para que duren, porque es en ese entorno en el que se da la donación de sí, la disponibilidad gratuita que enriquece la vida social, que humaniza y genera mayor bienestar para todos los miembros, especialmente para los hijos.

Nadie se casa para fracasar, hay que intentar proponer el mejor modelo posible, el que estadísticamente aporta mayor protección; los jóvenes antes de casarse deben conocer muy bien el sentido de la fidelidad, el cómo dar lo mejor de sí mismos proyectado en el tiempo para hacerle frente a los problemas cotidianos que se dan en la convivencia familiar; solo así podremos hacer realidad la promesa del matrimonio: “juntos para siempre en la salud y en la enfermedad”.