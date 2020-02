El 8 de marzo se festeja el Día Internacional de la Mujer, fecha elegida por la ONU y que de una o de otra forma viene celebrándose desde hace más de cien años, con el objeto de alcanzar importantes logros para las mujeres, sobre todo en lo laboral, político, económico, social, etc., toda vez que la condición de la mujer a través de los años ha sufrido discriminación de muchas formas.

Para este 9 de marzo se convoca a un día sin mujeres, #UnDiaSinNosotras, hecho que está dividiendo a la sociedad con el pretendido paro de actividades y aunque la propuesta de un paro no es nueva, ya desde 2017 se había hecho en diversos países con algunos adeptos, podríamos decir que aquí en México tenemos un ingrediente nuevo.

La coyuntura de los recientes y muy lamentables sucesos que cobraron injustamente la vida de Ingrid y de la pequeña Fátima, así como el supuesto rapto y muerte de la bebé Karol ha unido a la sociedad en una indignación creciente, ya que estos hechos violentos dejan ver la inseguridad que prevalece en nuestro país y que nos dejan en situación muy vulnerable pues han fallado los protocolos, los mecanismos de prevención, la impartición de justicia.

Esta indignación está siendo “aprovechada” por colectivos feministas que se están queriendo adueñar de lo que significa el 8 de marzo, pues sin ningún pudor manifiestan que esta es la oportunidad para unir al país en la exigencia de la aprobación del aborto, con lo cual, sumarse al paro del 9 de marzo conlleva la tácita aceptación de sus demandas.

Los colectivos feministas, diríamos “más radicales” están desde el año pasado alzando la voz contra la violencia feminicida, a la cual muchos podríamos sumarnos, sin embargo, no lo hacemos con ellas ya que su modus operandi es cuestionable y reprobable, piden acabar con la violencia y violentan el entorno destruyendo a su paso lo que encuentran, vandalizando monumentos, rompiendo vidrieras de negocios, acusando a todo hombre como “violador”, restringiéndoles la participación en sus marchas, tomando instalaciones como el caso de los campus de la UNAM y como su movimiento va in crescendo -no sabemos qué esperan las autoridades para frenarles- quemaron instalaciones del poder judicial en Hermosillo.

Definitivamente se pierde credibilidad cuando se pide acabar con la violencia siendo violentas, se manifiesta la incongruencia cuando dicen #NiUnaMenos pero si está en el vientre materno no importa que la maten ya que entre sus demandas figura el aborto como “derecho”.

En esta convocatoria se está aprovechando el descontento social que hay contra un gobierno que nos está debiendo en materia de acceso a la salud, a la justicia, a la seguridad, a la certeza jurídica, etc., etc., pero quienes no conocen a fondo los movimientos feministas radicales que están detrás se dejan llevar por sus nobles causas y se masifican en otras que no son suyas, y que dicho sea de paso, feministas que son “anti machos” ostentan gritos de guerra como “¡se va a caer, se va a caer, el patriarcado se va a caer” y se dejan financiar por hombres de negocios como Soros, quién por distintas motivaciones acaban siendo útiles a sus fines y pareciera que no se enteran.

Este 9 de marzo, #YoNoParo porque una mujer orgullosa de ser mujer deja impregnar todo lo que toca con su esencia femenina. La sociedad está enferma y el tejido social se reconstituye de la mano del varón y no en lucha contra el, no un día, sino todos los días.

Seguiremos hablando de este tema en próximas entregas…