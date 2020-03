En 2012 se registró un evento muy doloroso en Yucatán: en Izamal, una niña de cinco años fue abusada sexualmente y muerta, en vida se llamó Frida Sofía; el siguiente año otro hecho nos sacudió como sociedad: María Evelia, niña también, de siete años, enfrentó un calvario similar, pues unos vecinos la asesinaron después de haberla violado. Estos hechos que nunca debieron ocurrir nos vinieron nuevamente a la mente después de conocer el caso de la pequeña Fátima, el de Ingrid y de tantas otras mujeres que han perdido la vida en circunstancias violentas y crueles.

En el caso de Yucatán, en 2013 fue una llamada que motivó a la sociedad organizada a iniciar un movimiento, a saber, «Lazo para María», en honor a María Evelia, que sirviera para combatir y prevenir el abuso sexual infantil y la violencia en cualquiera de sus manifestaciones en contra de cualquier persona, con independencia de su edad y sexo, ya que es inadmisible someter a los demás con estos atropellos.

La violencia ciertamente nos duele, y mucho, y no se ciñe únicamente al dolor que causa el asesinato de niñas y mujeres, ya que el crimen que se comete contra los varones es mucho más elevado y lo mismo se puede decir de los bebés que han sido abortados.

Si hablamos en términos numéricos, según el Inegi las muertes violentas en 2018 contabilizaron 36,685, siendo de ellas 3,752 perpetradas contra mujeres, con lo cual podemos decir que, al día por cada mujer asesinada hay nueve varones a los que les arrebataron la vida, y en otros reportes encontramos que seis bebés mueren cada día por aborto provocado.

Si hemos de hablar de violencia no podríamos sesgar la información para darle importancia sólo a las mujeres, ya que atendiendo a la dignidad del ser humano, cualquier vida importa.

En Yucatán y en consecuencia de tan dolorosos hechos, Lazo para María ha hecho un trabajo extraordinario para evidenciar la violencia que se sufre, con acciones propositivas, concretas y viables: se cuenta con una campaña permanente de brazos cruzados, que en lenguaje de signos quiere decir “no me agredas, no me toques, no me lastimes”; se han hecho marchas masivas y se han colocado espectaculares y pósters en sitios clave; se cuenta con un video que está circulando en redes y que a la fecha ha tenido un impacto en casi cinco mil personas; un cortometraje llamado “Manos que lastiman”, y la suma de otras organizaciones a esta iniciativa ha hecho que se repliquen diversas charlas, cursos y seminarios de prevención de la violencia, del abuso sexual y de la trata de personas.

En 2017 se lanzó la campaña a nivel internacional como “Stop Child Abuse”, pues el abuso sexual lo sufren tanto niñas como niños, con un eco en 20 países.

Otro logro importante, en 2018, fue impulsar reformas al Código Penal en esta materia, gracias a la sensibilidad del Poder Legislativo el delito de abuso no prescribe, se persigue de oficio y se aumentaron las penas para los delincuentes, por mencionar algunas.

También se cuenta con una guía de apoyo para mamás de niñas y niños que han sufrido abuso, guía que con el apoyo de la Comisión de Derechos Humanos está disponible en lengua maya y español.

Queremos que en México se acabe la violencia para todos; queremos ambientes seguros no solo en la escuela, en los sitios públicos o en el trabajo, sino también en el vientre de las madres.

#YoNoParo porque hay mucho que hacer por México, hombres y mujeres de la mano para tener una mejor sociedad.