La contingencia sanitaria por el Covid-19 ha hecho que la vivencia de la Cuaresma para quienes somos cristianos adquiera un sentido más profundo, puesto que privarnos de cosas materiales, el no poder realizar las actividades que usualmente hacemos fuera de casa, el aislamiento social deja de manifiesto lo importantes que son las personas para nosotros, pero sobretodo el no tener como siempre hemos tenido el acceso a los Sacramentos de la Iglesia.

Nunca había pasado por nuestra mente que por alguna circunstancia se pudieran cancelar misiones, la celebración de misas comunitarias, los ejercicios cuaresmales y las celebraciones propias de la Semana Mayor o Triduo Pascual, sin duda estamos viviendo una Semana Santa diferente y aunque no es igual se compensa mucho y se aprecia más el poder acercarnos por medio de la tecnología.

También este período ha sido una gran oportunidad para advertir las tremendas necesidades que tenemos todos de apoyarnos unos a otros, las peticiones de ayuda no han parado, las diferentes instancias como albergues, orfanatos, instituciones de asistencia médica, hospitales, parroquias, comunidades vulnerables, ancianos mayores, niños en situación de pobreza, etc., requieren de nuestra solidaridad y de nuestras acciones para poder paliar la situación que amenaza a muchos.

Para quienes creemos en Dios, para quienes la Semana Santa representa la vivencia actualizada de la Pasión de Jesús que dio la vida por nosotros a la cual le antecedió un período de cuarenta días en el desierto con tentaciones incluidas, esta cuarentena por la pandemia nos puede ligeramente asemejar a Jesús (guardando las debidas proporciones), por lo menos reflexionar sobre lo que enfrentó camino al Calvario, si nosotros no hemos sufrido tanto, pensemos en que hay otras personas que sí, pues se han enfrentado al final de sus vidas a la soledad y muerte en un hospital sin la compañía de sus seres más queridos.

Jesús siempre nos invita a realizar obras de misericordia y hoy más que nunca necesita que las hagamos en la vida diaria.

Algunas personas creen que si no cuentan con suficientes recursos económicos no pueden ayudar al prójimo… ¡todos tenemos algo para dar! Y no siempre las necesidades del otro se traducen en dinero. Los talentos que nos han sido dados son también para compartir con los demás, para lograr que fructifiquen en el ejercicio de nuestra misión.

¿Cómo descubrir la misión que cada uno tenemos? Hay que abrir bien los ojos y mirar con el corazón nuestro entorno..¿Dónde estamos? ¿qué haces bien o mejor? ¿Qué te gusta hacer? Observa…¿cuáles son tus circunstancias? ¿qué sucede a nuestro alrededor? Voltea a ver…¿quién nos necesita? ¿quién pide nuestra ayuda? ¿actuamos como cristianos atendiendo las necesidades del prójimo?

Se nos presenta una oportunidad como nunca para ser mejores personas, para valorar lo que hasta hoy siempre habíamos dado por sentado, para manifestar nuestro aprecio y cariño a quienes más queremos.

Este período nos invita a no perder la confianza en Aquél que nos ama siempre y a estar ciertos de que como los primeros cristianos la Iglesia doméstica es Iglesia, Jesús está en donde dos o tres se reúnan en su Nombre (Mt 18, 20).