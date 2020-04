Lo que ocurre en distintas partes del mundo y a lo que le dan mayor importancia es a las malas noticias, muchas veces amplificadas y desproporcionadas ¿acaso son estas las notas que atraen el interés de las personas? ¿O es que nos han obligado a consumir estas noticias a falta de otras?

La buenas noticias parece que no son el objetivo de muchos medios masivos, y los consumidores que gustamos de enterarnos de las cosas buenas que suceden en el mundo las encontramos en las redes sociales, gracias a que muchos comparten lo que hacen o lo que no hacen otros para ir motivando y animando a los demás.

La pandemia del Covid-19 nos ha llenado de muy malas noticias; ciertamente el panorama que se vislumbra en medio y después de la crisis no es para menospreciarse, hay razones suficientes para estar preocupados: muchas personas están muriendo, el sistema de salud no será suficiente, la economía, de por sí contraída, se está debilitando aún más, hay cuantiosas pérdidas de empleos, etc., etc.

Estas y muchísimas variables más nos están orillando a reinventarnos, nos están ofreciendo una oportunidad de ser diferentes, de ser mejores personas y de replantearnos lo que hacemos cada día y de cara al futuro. Desde nuestras relaciones familiares, el trabajo que tenemos (si es que aún lo tenemos), la convivencia tras el aislamiento social, hasta valorar el tipo de gobierno que tenemos y las políticas públicas que se están aplicando.

Esta crisis está sacando a la luz nuestras debilidades, no sólo personales, sino de la sociedad, de las empresas y del gobierno en conjunto y la pregunta obligada después de esto sería ¿qué vamos a hacer para cambiar esto y convertirlo en oportunidades y fortalezas?

Ciertamente el bien no hace ruido, como bien reza el dicho “hace más ruido el árbol que cae, que el bosque que crece” y allí en nuestro entorno tenemos muchas historias dignas de contarse de “bosques” que crecen sin descanso.

Esta crisis ha puesto en pie en el primer campo de batalla a todo el personal sanitario que se juega la vida todos los días atendiendo a los enfermos; hemos sabido de enfermos que por su avanzada edad ceden respiradores a otros más jóvenes; tenemos a una sociedad que se está solidarizando con los médicos y personal de enfermería para hacerles llegar mascarillas o trajes aún siendo hechos en casa ante la escasez en el mercado. ¿Cuántos tutoriales no nos han compartido para elaborar mascarillas con materiales que tenemos en casa, para desinfectar lo que usemos y compremos? Gente dispuesta a dar lo que sabe sin esperar nada a cambio.

¿Cuántas iniciativas nos han llegado para apoyar a tanta gente que ante la falta de trabajo y las ya de por sí precarias condiciones que tenían se la están pasando mal? Muchas personas se han movilizado con las plataformas disponibles para reunir fondos para comprar despensas y otras necesidades de albergues, comunidades en extrema pobreza, etc.

Hay empresas que están ofertando raciones para quienes no tienen un plato en la mesa y arriesgando su capital para sostener los empleos con remuneración a pesar del paro de labores que impiden los ingresos.

Y así podríamos relatar más historias… hay muchas buenas noticias que nos animan, es sólo que hay que estar atentos pues el bien es silente y puede pasar desapercibido.