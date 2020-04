Este lunes 20 de abril tuvimos la oportunidad de ver prácticamente sin máscaras y en acción quién es MORENA en el Senado y quienes son sus fieles seguidores, esto para tenerlo en cuenta en las ya muy próximas elecciones del 2021 cuyo inicio veremos en septiembre.

La Ley de Amnistía que ha defendido ese partido con intenciones dizque muy humanitarias, está logrando que nuestras leyes se vuelvan una caricatura para quienes han cometido algunos delitos.

Ya antes había dicho el presidente López Obrador que la pandemia del Covid-19 les había caído como anillo al dedo, ¡vaya que es así! Pues están acelerando sus propuestas legislativas, la secretaria Sánchez Cordero en su breve paso en el Senado dejó iniciativas para legalizar el aborto, despenalizar las drogas, etc.; pues con esta Ley de Amnistía que había sido aprobada en la Cámara de Diputados en diciembre y refrendada ahora en el Senado han legalizado de facto delitos como el aborto, el tráfico y consumo de drogas “mientras no sea para la comercialización” y el robo siempre que éste se cometa con mucha educación, es decir sin violencia ni armas de fuego….¡es increíble! ¿qué clase de gobierno tenemos? ¿Creerán que la población somos tontos?

Legalizar el delito de aborto es uno de los que más duelen, en primer lugar porque matar a un inocente es un acto inconcebible, pero también por otras razones que para nada justifican que esté en el elenco de la Ley de Amnistía.

Claramente son otras las intenciones, es un anillo al dedo ajustado a la fuerza para de nueva cuenta volver a poner en la agenda el aborto, legalizarlo como si el tema fuera un acto de suma importancia por la pandemia. Si además analizamos un poco más a fondo la situación resulta terriblemente contradictorio pues el dictamen precisa entre las condiciones para recibir el beneficio de la liberación el que no se haya cometido delito de privación de la vida ¿entonces? ¿el aborto no privó a un bebé de su derecho a vivir? ¿de qué estamos hablando entonces? ¡Qué inventos son estos de que liberar a quienes han cometido este delito es prioritario!Se convocó a una sesión del Senado porque aprobar –no discutir- la Ley de Amnistía les urgía, según ellos era un tema prioritario por Covid-19 ya que la excarcelación de reos ayudaría a que no hubieran contagios en las cárceles, vaya, de nuevo nos toman por tontos. ¿Saben cuándo veremos el resultado de esta ley? Por lo menos pasarán de 3 a 6 meses antes de que se libere a alguno, dado que hay que conformar una comisión que analice los casos… o sea cuando esto ocurra ya no existirá la pandemia.

Por otro lado serían 6,000 los reos que pudieran salir con esta ley y solo 12 hombres están encarcelados por el delito de aborto ¿así o más claras sus intenciones de legalizarlo?

Es una pena que la agenda ideológica sea más importante para el presidente, su partido y sus aliados que los mexicanos, es terrible que lejos de ponerle atención a la crisis económica que estamos viviendo no se den tiempo para analizar y ponerle una solución a quienes de verdad están sufriendo. Lo que urge es un plan de emergencia que contemple todos los sectores afectados. Los ciudadanos queremos certezas no buenos deseos.