Este Día de la Madre será diferente. A nadie se nos olvidará que por primera vez desde que muchos tenemos memoria no nos abatanan con las tradicionales ofertas para lo que se les ocurra que nos pueda interesar a las mamás.Y es que las medidas de contingencia por el Covid-19 que se han extendido a casi dos meses de aislamiento han hecho que los “regalos” en donde nos tientan con todo pasen a un segundo o tercer plano.

Parece que las cosas se están acomodando y tenemos la oportunidad de revalorar lo que es importante y lo que es necesario, ya lo dice bien el dicho: “No hay mal que por bien no venga”, y es que en retrospectiva estaremos sacando muchas lecciones de esta pandemia, o al menos es lo deseable, no quedarnos en todo lo malo que ocurre sino tratar de sacar lo mejor de cada experiencia para seguir creciendo como seres humanos.

Estamos seguros de que a pesar de los posibles conflictos que puedan darse fruto de la convivencia 24/7, en la mayoría de los hogares se está disfrutando estar en familia, se están recuperando conversaciones postergadas, se están redescubriendo los intereses y preocupaciones de los hijos, y los hijos haciéndonos más conscientes de las necesidades de los padres; en las casas donde hay hijos pequeños, las madres jóvenes tienen la posibilidad de que sus maridos si hacen trabajo en casa apoyen en la crianza y educación.

Si eres de las mamás que a veces se quejan por la falta de colaboración del marido o los hijos debido al trabajo o a la escuela, ahora que los tenemos –casi en cautiverio– pues es cuando, aprovechemos estos días que tenemos casa llena.

Estamos ante la gran ocasión de enseñar a todos los de casa cómo se realizan las tareas del hogar, algo así como la universidad de las mamás en acción, o la primaria o la secundaria según las edades de los miembros de la familia.

¡Cuántas tareas no suficientemente valoradas se realizan en un hogar! Son cosas que parecen muy simples pero como todo tienen su arte, el cómo limpiar, sacudir, barrer y trapear para que los pisos se vean bien limpios; cómo lavar la ropa para que no se estropee, cómo quitarle ciertas manchas, cuándo lavar con agua caliente o fría, qué telas no se planchan y cuáles sí y a cuál temperatura.

Lavar los baños tiene su chiste, pues hay que hacer limpieza profunda para desinfectar, hay que saber qué productos usar que no sean tóxicos y cuando el agua es rica en minerales debemos evitar que se forme sarro sobre todo en los inodoros.

Si del refrigerador hablamos ¿cómo se conservan mejor los alimentos?, ¿cómo aprovechar cada cosa para no desperdiciar nada?; ¿cómo planear la semana de desayunos, almuerzos y cenas para que estén balanceados?, ¿cómo lograr que no se dispare el gasto? Al estar todos en casa no comer entre comidas es todo un reto… ¿les han llegado los memes de cómo terminaremos la cuarentena con kilos de más? Son muy graciosos pero al mismo tiempo son una llamada de atención.

Y ¿qué decir de la cocina? A algunos nos gusta cocinar a otros no tanto, de modo que hay que hacer de esta acción algo que no pese tanto. Si cocinar gusta en la casa, puede ser la ocasión de improvisar recetas, de alternar quién cocina, de darle gusto a cada uno con su plato favorito, etc., y lo que a casi nadie le gusta, cómo lavar los platos, se puede rifar para hacerlo divertido.

¿Queremos darle a mamá un buen regalo en tiempos de pandemia? He aquí algunas ideas expuestas en donde seguro se sentirán muy gratificadas con la ayuda, ayuda que se traduce en amor, amor que se traduce en obras.