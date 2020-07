Una reciente encuesta realizada por Unicef a jóvenes de América Latina y el Caribe (Junio 2020) reveló que los jóvenes en México no están suficientemente informados acerca del virus que aqueja al mundo, 55% dijo que se sentía medianamente informado y apenas el 54% sabía a donde acudir por información oficial sobre la pandemia del Covid-19 en el país.

Tan solo el 33% de ellos conoce los síntomas o cómo se transmite el virus; en igual proporción creen que no corren el riesgo de contraer la enfermedad.

De los jóvenes mejor informados, el 45% opinó que en México no se están tomando las medidas necesarias para prevenir los contagios.

Estas cifras de alguna forma nos alarman, pues aún cuando los jóvenes podríamos pensar que poseen un “bonus” por su edad al ser menos vulnerables, evidentemente se convierten en agentes de tránsito para el virus al no cuidarse lo suficiente, no respetar la petición de reducir la movilidad lo cual pone en riesgo a la demás población.

Para el director regional de Unicef para América Latina y el Caribe, Bernt Aasen el que los jóvenes no conozcan los hechos reales sobre la pandemia pone en peligro la vida de sus familias y la propia.

Con esta información no podríamos culpar a los jóvenes, ya que lo que se está evidenciando es que no todos están bien conectados digitalmente; y si a ello le añadimos que de la población de 15 a 29 años no están todos escolarizados, entonces vemos el porqué de esta deficiencia en la información.

El 40% de los encuestados refirió que se enteran de los acontecimientos por los medios tradicionales y solo el 34% lo hace por redes sociales.

El reto que se tiene como país, dado que los jóvenes y niños son quienes constituyen la mayoría de la población es hacerles llegar de muchas formas la información, que no sólo sea confiable sino accesible para que sean atraídos y se sientan parte de la solución y no parte del problema.

Coincidimos con el director de Unicef México que ha dicho que es fundamental eliminar las fuentes falsas de información y en lugar de ello posicionar mensajes de cuidado personal, toda vez que los jóvenes tienen más independencia en cuanto a su higiene, alimentación, actividad física y comportamiento social durante esta pandemia.

Por otro lado también vemos cómo ha aumentado el sentimiento de impotencia, de ansiedad, de estrés entre los jóvenes que si ya veían un futuro incierto ahora con la pandemia lo encuentran mucho peor, estos sentimientos los hace más vulnerables a la depresión y si le sumamos que viven dinámicas familiares conflictivas el sufrimiento es aún mayor.

Es demasiada la información que circula en las redes y entendemos que es muy dificil de controlar, pero ante ello hay que apostarle a cómo llevar la información a aquellos que no están conectados, que no saben leer y escribir, que no cuentan con medios para hacerse de la mínima información que les permita saber que no están solos y que en unidad podemos combatir la pandemia.

Las plataformas digitales están siendo utilizadas por muchas instituciones gubernamentales, académicas y organizacionales para llevar charlas que ayuden no sólo a sobrellevar la situación de salud sino también a resolver conflictos, recuperar la autoestima, eliminar la violencia, aprender cosas nuevas, etc.

Pongámonos los adultos el reto de llegarles a los jóvenes, por lo menos en nuestro entorno inmediato asegurémonos de que conocen la información y saben a dónde acudir por ella.