Desde la ONU hasta numerosas instancias, el pasado 30 de julio invitaron a las personas a reflexionar sobre un flagelo que azota a la sociedad, y es que la trata de personas tiene muchos rostros y un denominador común: la grave violación a los derechos humanos.

Se sabe que en casi todos los países operan redes de tráfico de personas, que la modalidad más demandada es la explotación sexual, representando un 59%, y los trabajos forzados, el 34%; que también operan redes para la mendicidad forzada, el matrimonio forzado, para vender niños, así como para extraer órganos.

Las principales víctimas explotadas por este delito son las mujeres, que representan el 49% , en tanto que las niñas, el 23%.

Según el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata, en su artículo 3 define la trata como la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación. Y añade que esa explotación incluirá prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre, etc.

Visto así, la práctica de los vientres subrogados se está constituyendo en la nueva faceta de la trata de personas, que al amparo de leyes en diversos países operan con libertad, cuando a todas luces tiene la materia de constituirse en un delito.

Abusando de la buena fe y enmascarando el procedimiento como un acto piadoso y bondadoso hacia las parejas que no se han podido convertir en padres, se quiere hacer pasar esta práctica como algo necesario para la sociedad, sin embargo parecen olvidar que la vida de las personas no son un bien enajenable, y se quiere tratar al bebé concebido como si fuera una mercancía de mostrador.

¿Se han detenido a pensar cómo opera este “servicio” y las implicaciones éticas que supone? Tan sólo el año pasado se calcula que se generaron más de 6,000 millones de dólares y las mujeres que comprometieron su vida en la gestación tan sólo percibieron el 0.9% del total de los ingresos.

¿Podemos visualizar entonces esta nueva cara de la trata de personas?

No sólo por la situación de desequilibrio económico que se aprovecha de mujeres en situación de gran vulnerabilidad y pobreza, sino también por el tratamiento que reciben durante el proceso. A las mujeres se les trata como esclavas, no pueden ni ver a su familia hasta que entregan “el producto a la entera satisfacción del cliente”, y si “el producto se pierde” no hay compensación económica para la chica, aunque el coste implica que se debe de someter a tres intentos más, recibiendo los tramitadores los máximos beneficios económicos.

La práctica de los vientres subrogados literalmente es explotar a las mujeres con fines reproductivos, y lastimosamente vemos que en algunos países está creciendo el mercado a pasos agigantados, como por ejemplo en Ucrania, el segundo país europeo más pobre; por circunstancias parecidas no se quedan atrás India, Tailandia, Rusia, Kazajistán, Georgia, Nepal, Camboya, Estados Unidos (Florida y California) y Grecia cuyas empresas dedicadas al ramo se promueven como principales destinos para la gestación comercial, y dependiendo del país un bebé tendría un precio entre los 40 mil y 150 mil dólares.

Algunos países están recrudeciendo sus leyes para la prohibición de esta práctica, es el caso de Lituania, que de forma contundente ha argumentado que el negocio de los vientres de alquiler es contrario a la dignidad de las mujeres y de los niños, así como que también contraviene diversos tratados internacionales tales como los que prohíben la venta de niños, la trata y la esclavitud; los que garantizan los derechos de las mujeres, los que protegen los derechos de los niños y regulan la filiación, la adopción, etc.

Las parejas que desean formar una familia cuentan con la opción de la adopción, bajo este método y pensando siempre en el interés superior del menor el Estado deberá restituirles a los chicos lo que han perdido y de esta forma no se abona a la trata.