E s algo muy triste pero no pasa un mes sin que sepamos de casos de abuso contra menores de edad, sean estos por omisión de cuidados, lesiones o por algo más grave como el abuso sexual.

En lo que transcurre este verano en medio de la pandemia, hemos tenido conocimiento de tres casos de pequeñas que se han quitado la vida por ahorcamiento; ¿Qué situación estarían atravesando que a tan corta edad preferían morir? Dos nenas de 11 años y una nena de 10, tres pequeñas que vivían en comunidades del sur de la ciudad… las investigaciones se están dando y esperamos que si fue el abuso sexual lo que las llevó a quitarse la vida, los responsables de tan abominables actos paguen por ello.

Otros casos nos han estremecido antes, homicidios por violación perpetrados contra niñas, recordamos en 2012 a Frida de 5 años en Izamal, María Evelia de 7 años en 2013, Ana Cristina de 6 años en 2018 y aunque ha habido movimientos ciudadanos para hacer conciencia sobre esto, los casos continúan.

No son aislados como podría parecer pues en muchos lugares los menores de edad están siendo víctimas de abuso sexual sin importar si son de lugares marginados o de la ciudad; si son varones o niñas y esto se corrobora con los datos estadísticos que sitúan a México como un país de alto consumo en pornografía infantil, así como de producción de la misma.

Cuando en el entorno familiar la dinámica social no es sana, se crea el ambiente propicio para que se vayan gestando acciones violentas; si a ello le agregamos que en muchos hogares papá y mamá están teniendo diversas situaciones de estrés incrementadas por las acciones que se han tenido que implementar por el Covid-19, nos encontramos que los chicos están en un grado de vulnerabilidad aún mayor del que tenían antes, los niños están conviviendo a diario con sus agresores sin tener ninguna escapatoria ya que no pueden ir a clase, no pueden estar en lugares públicos y se nos está pidiendo quedarnos en casa para evitar mayores contagios.

Antes se decía que porque los papás estaban fuera de casa se provocaba quizá un descuido de los hijos; pero ahora es al revés ya que prácticamente están más horas en el hogar pues algunos padres han perdido el trabajo, otros están haciendo home office y algunos otros tienen medias jornadas.

En diversos lugares del país están surgiendo movimientos para alertar a la población sobre este “cáncer” que lacera a los niños y tratar entre todos de prevenir el abuso sexual infantil, pero se necesita de la cooperación de muchos para tener éxito.

Recientemente se lanzó la plataforma digital alumbramx.org que permite visibilizar los indicadores de violencia sexual infantil confiables y disponibles para su difusión así como también recursos que auxilian en la prevención de la violencia familiar que se ha generado en esta pandemia.

En Yucatán cumplimos 7 años de estar compartiendo acciones para la prevención de la violencia a través del Movimiento Lazo para María y ahora se ha lanzado la página de Facebook Red de Protección a la Infancia para exponer un tema que sigue creciendo en la oscuridad, al amparo de la ignorancia e indiferencia de las familias. A muchos nos preocupa lo que está ocurriendo y nos ocupa para ayudar a rescatar niños… ¿Contamos contigo?