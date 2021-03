En algunos estados como Quintana Roo o Michoacán se han propuesto iniciativas que pretenden legislar el aborto, y usamos la palabra legislar y no “despenalizar” como sostiene la secretaria Olga Sánchez Cordero, porque abiertamente lo que buscan es que el aborto deje de ser lo que es: un delito.

La despenalización fue aprobada en México desde hace muchos años, lo que hoy utilizan como argumentos en sí mismos son falacias, porque cuando una mujer es violada y por consiguiente queda embarazada practicarse el aborto no es punible; cuando se encuentra en peligro de vida o cuando el aborto haya sido espontáneo tampoco se considera punible; en algunos estados, si el bebé viene con alguna malformación los padres pueden poner fin al embarazo sin ir a la cárcel, es parte del elenco de las llamadas “exclusiones del delito de aborto” contenidas en el Código Penal.

l día de hoy la marea verde sigue insistiendo con los argumentos antes citados, queriendo hacer ver que les interesan las mujeres, acción que se contradice sobre todo cuando de violación se trata pues no insisten en que se persiga al violador como consta en la NOM-046 impulsada por grupos afines a su ideología, y peor aún cuando es una mujer concebida a la que condenan a muerte si su madre no la quiere; a juzgar por los últimos 10 años, al 2017 desde la legalización de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) han acabado “legalmente” con la vida de 176 mil 355 bebés… ¿Cuántos serían niñas? A nosotros nos importan ambos, toda vida, sin discriminar por edad o etapa de desarrollo.

Y ¿qué decir de que excluyen por completo al hombre de esta conversación?, al ser padre no sólo tiene derecho sobre el hijo sino también las obligaciones que impone dicha responsabilidad.

Quienes buscan el aborto legal, a menudo citan cifras elevadísimas de muertes arguyendo que legalizarlo acabaría con la mortalidad materna… no se sustenta con la realidad. Lo cierto del caso es que si consultamos las cifras oficiales del 2019 nos encontramos que, de las 325 mil 126 mujeres que fallecieron, las causas dejan muy pero muy lejos al aborto como un problema de salud pública.

Hay que escuchar a los expertos y diseñar políticas públicas que ayuden a mejorar la salud de los mexicanos. A quienes sí se preocupan por las mujeres, aquí los problemas que hay que atender: 92 mil 320 murieron por enfermedades del sistema circulatorio, siendo las del corazón las de mayor prevalencia; 60 mil 725 fallecieron por enfermedades endocrinas, siendo la diabetes la que cobró más víctimas; el cáncer se llevó a 48 mil 951 mujeres; 32 mil 32 perdieron la vida por problemas del sistema respiratorio, otras 26 mil, 32 por problemas digestivos… aquí están las principales cinco causas de mortalidad en las mujeres, para las cuales se necesitan respuestas de prevención, atención y cura, si esto es posible; en esto tendrían que estar trabajando nuestros legisladores y autoridades, apoyándose de los profesionales de la salud buscando cómo garantizar la salud a quien la ha perdido.

¿Y el aborto? No es una enfermedad, no es un problema de salud, no es prevención; quienes levantan el pañuelo verde exigen, chantajean, violentan el estado de derecho en aras de imponer una ideología tan apartada de lo que la gente quiere, que es que se proteja la vida en todo momento, desde la concepción y hasta la muerte natural.