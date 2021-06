Circulan muchos chistes en las redes y el matrimonio es uno de los temas más recurrentes. Traemos a esta columna uno, en el que un pequeño pregunta: “Mamá, Papá..¿Los animales se casan? Y Ni tardo ni perezoso el padre con una mueca le responde -Sí hijo, son animales los que se casan”.

Quizá a priori nos parezca gracioso y seguramente nos habremos reído de este y muchos otros que nos cuentan ¿acaso el refrán “entre broma y broma la verdad se asoma” se cumple en este tema?

Si juzgamos por lo que las estadísticas nos refieren, ha habido una reducción de matrimonios, ha crecido el porcentaje de parejas que conviven sin casarse y también podemos ver que la violencia intrafamiliar sigue aumentando; estos tres datos pudieran desanimar a muchos a contraer nupcias, sin embargo todavía existen muchas parejas que siguen creyendo en el valor intrínseco que tiene esta relación fundacional de la familia y su trascendencia en la sociedad.

Desde hace mucho sabemos que libramos una batalla cultural. El que existan chistes, series de televisión, películas o cualquier otro medio denostando el matrimonio tarde o temprano incidirá en la forma de pensar de las personas provocando que la percepción del mismo sea negativa ya que eso es lo que se le vende al público y más aún si se carece de referencias positivas en el ámbito familiar.

Es verdad que hay familias disfuncionales, pero la gran mayoría no lo son, más bien son como aquel bosque que crece y no hace ruido en tanto que los divorcios sobre todo si son de famosos hacen el ruido del árbol que cae.

Si la apreciación del matrimonio y la familia se va desdibujando de lo que es y siempre ha sido, es porque no hemos tenido el suficiente coraje para luchar porque se sostenga, se proteja, se promocione y crezca como el mejor ecosistema para el ser humano.

Hay que trabajar por la familia, desde adentro no hay que cansarse para fomentar valores, hay que formarnos todos los miembros, hoy ya se disponen de numerosos recursos incluso en línea y gratuitos para ser mejores padres.

La familia en el pasado vivía más valores, había mayor respeto a los padres, disciplina, rigidez, exigencia, también se veía temor de los hijos hacia los padres, falta de comunicación y menor apertura a diversos temas considerados tabú.

En el presente las familias gozan de una mayor libertad de expresión, hay más diálogo de padres a hijos, pero también faltas de respeto de los hijos a los padres, ausencia de disciplina, se cuestiona la autoridad y hay poco tiempo de convivencia, las pantallas nos han robado tiempo y calidad en la comunicación.

En el futuro, el reto es volver al justo medio, en el que se privilegie la convivencia y vivencia de los valores, que no falte el diálogo profundo para conocernos más y mejor, comuniquemos con cariño y que el amor no sea objeto de duda aunque se eduque con firmeza, aprendamos a escuchar y no solo a oír, establezcamos normas claras.

Las modas, son solo eso, van y vienen, la familia va más allá pues trasciende de generación en generación.

Es un hecho que la calidad de nuestras familias define la calidad de nuestra sociedad. Demostremos que no son animales los que se casan, el matrimonio es para que un hombre y una mujer con plena conciencia de su significado den un sí para toda la vida.