Las autoridades han publicado los lineamientos para evitar en lo posible la ola de contagios que se han disparado en Yucatán, a muchos no ha gustado que se cierre el malecón durante los fines de semana; las restricciones de movilidad y aforo para aminorar los efectos de contraer SARSCoV-2 son necesarias pero no lo son todo, es menester continuar con las medidas de higiene propuestas, evitar lugares concurridos y atenderse con prontitud si se llegara a tener síntomas, se ha visto que la vacuna no es garantía de no contraer la enfermedad, con lo cual aún los vacunados deben cuidarse.

La temporada veraniega para muchos supone un gran factor de riesgo por la cantidad de gente que busca trasladarse a las playas, para la mayoría de las personas resulta altamente beneficioso, sea por la derrama económica o por los efectos en la salud.

Después de año y medio de pandemia se ha visto que el aislamiento prolongado produce efectos nocivos, sabemos que se han incrementado los casos de depresión y otros problemas de salud mental, así que poder disfrutar del aire libre y de la naturaleza en general se vuelve una terapia sanadora.

Quienes tenemos la fortuna de disfrutar de la extendida Costa Esmeralda, que en nuestro Estado abarca unos 378 kilómetros desde Celestún a Río Lagartos, poseemos un enorme regalo.

Podernos bañarnos en las aguas cálidas del Golfo de México y llenarnos los pulmones con el oxígeno que allí se respira no tiene precio, compartirlo con nuestros seres queridos le agrega mayor valor.

Los yucatecos tenemos la tradición de pasar julio y agosto en lo que coloquialmente llamamos “la temporada”, costumbre que tiene más de 100 años y que poco a poco han ido adquiriendo quienes de otros lugares nos visitan, a juzgar por la cantidad de foráneos que solicitan casas o departamentos en renta durante estos meses, y ni qué decir de canadienses, americanos o europeos que gustan de venir huyendo de su invierno gélido para gozar de nuestro clima y cálidas playas.

En medio de esta pandemia Dios nos dice con todo lo que nos rodea que no nos deja solos, sólo tenemos que abrir bien los ojos y estar atentos a lo que nos ofrece para levantar el ánimo y confirmarnos que todo aquello que vemos y que nosotros no hemos creado Él lo hizo para nosotros.

Ya en plena temporada dispongámonos a gozar de los hermosos atardeceres que pintan el cielo de forma distinta cada día, de la alegría de encontrar a los flamencos tan cerca de los humanos, de poder avistar a la naturaleza que después de un año de no sentirse depredada nos da su mejor cara con flora y fauna que se reviste de variados colores.

¿Puede haber alguna terapia para el alma más efectiva que encontrar la mano de Dios en todo lo que vemos?

Esperamos que los empresarios reconociendo estas bondades puedan hacer cambios para que sus empleados puedan tener descansos escalonados entre semana y que la mayor cantidad posible pueda acercarse a la playa fuera de sábado y domingo, que permanecerá cerrado el malecón.

Vamos a seguir con los cuidados, pero dejemos a un lado el miedo, si hemos sobrevivido un verano más al Covid demos gracias y aprovechemos cada día como si fuera el último en cualquier lugar donde nos encontremos.