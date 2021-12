Han pasado 490 años desde que María, en su advocación de Guadalupe, irrumpiera en la vida de los mexicanos, una nación que en aquellos tiempos fraguaba su destino en el mestizaje entre nativos y españoles; Ella misma se presentó así ante Juan Diego.

¿Cómo es que la Virgen se aparece? Podríamos responder que es porque Dios se lo permite para ayudarnos a vivir mejor nuestra fe cristiana. Ella no busca mejorar la revelación de Cristo, sino ayudarnos a vivirla mejor.

Cuando María irrumpe en nuestras vidas lo hace para consolarnos, para sanarnos, para invitarnos a hacer oración, para amonestarnos amorosamente y para redirigirnos hacia su hijo Jesús. Como una buena madre, detecta una necesidad y busca cómo remediarla, tal como hiciera en las Bodas de Caná de Galilea y en tantas otras ocasiones.

Recordando un Congreso Mariano, el mensaje de la Virgen de Guadalupe lo podríamos resumir en cinco puntos, todos ellos basados en el diálogo que Juan Diego y Ella entablaron entre el 9 y 12 de diciembre de 1531.

1. María quiere un hogar. Lo primero que pide es –una casa- donde sea posible orar. ¿Por qué una casa? Porque la casa es el sitio que una mujer convierte en hogar, el lugar sagrado para la familia. Ella no viene sola, busca amparo y si le damos entrada recibimos también a Jesús y con Él hacen morada Dios y el Espíritu Santo, cuando habitan en nosotros no nos dejamos vencer por el miedo o el desánimo porque nos dan la fuerza para sobrellevar cualquier dificultad.

2. María nos quiere poner en presencia de Dios Padre por medio de la oración, el Padre de Jesús es el Padre Celestial, lo que quiera su Hijo se lo pedirá al Padre, a quienes creemos en Jesús, Dios nos recompensará con gracias espirituales impensables.

3. La Virgen de Guadalupe se ofrece como nuestra madre, pero no como cualquiera, sino una muy compasiva y misericordiosa; nos dice: “los que a mí clamen, me busquen y en mí confíen, estaré allí para remediar, curar, sanar, consolar todo lo que les preocupe y enjugar sus lágrimas”. ¿Acaso no es lo que necesita todo ser humano?

4. María busca acercarse a los corazones humildes y dispuestos, en el Tepeyac encontró al más “insignificante” de los mensajeros, Juan Diego no se sentía digno de tal honor, pero Ella le insiste diciéndole: “ Si tú me escuchas y confías en mí, yo con mucho retribuiré tu cansancio”. La Virgen nos da un voto de confianza porque Ella es quien suple nuestras debilidades y necesidades.

5. “¿No estoy Aquí que soy tu madre?”. Nos recuerda que podemos abandonarnos a su confianza, que dejemos de preocuparnos y angustiarnos porque Ella se encarga de nuestro bienestar.

Por si fuera poco, abunda haciendo otras preguntas que en suma tienen respuesta afirmativa: ¿No estás bajo mi sombra y resguardo? ¿No soy yo la fuente de tu alegría? ¿No estás en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos? ¿Tienes necesidad de otra cosa?

María no nos obliga a reconocerla como madre, así como a Juan Diego le preguntó, a nosotros nos dirige las mismas preguntas, si la aceptamos seremos recompensados ampliamente, pues Ella, como Jesús, no se deja ganar en generosidad.