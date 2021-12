El domingo pasado la Iglesia celebró el Día de la Familia, fiesta posterior a la Navidad en la que después del nacimiento de Jesús, José y María ejercerán su paternidad y maternidad, familia que para cualquier otra resulta un modelo por las virtudes y vicisitudes que tienen que sortear durante su vida.

El Papa Francisco nos ofrece una carta como regalo a todos los matrimonios, en donde nos recuerda la importancia de la familia y nos pide no olvidar que es Cristo quien está en y con nosotros y que Él es quien nos ayuda a superar las dificultades, si le dejamos.

En el Ángelus del domingo puso a la familia en el centro de su mensaje y nos dio importantes consejos, que seguramente nos aplican a todos los matrimonios, pues “meter la pata” en las relaciones que tenemos con los que más amamos es muy común.

Las heridas que tenemos todos desde la niñez son difíciles de explicar, para otros aún más difíciles de reconocer, pero ellas nos van marcando a lo largo de nuestra vida, como el mismo Francisco dice: “Quizás no nacimos en una familia excepcional, libre de problemas, pero nuestra familia es nuestra historia” y añade: “Todos deben pensar: Esta es mi historia. Son nuestras raíces. Si las cortamos ¡Se acaba la vida!”. Nos recuerda también que es el perdón el que cura las heridas.

¡Cuánto trabajo tenemos que hacer para que la familia sea lo que está llamada a ser! El yo-mi-me-conmigo o la “dictadura del yo” es lo que más daño nos hace a todos, el querer tener siempre la razón, el querer imponer nuestros deseos, el cerrarse a la escucha abierta hacia el otro van agravando los conflictos, van generando angustias, alejamientos y rupturas.

El Pontífice nos dice: “Es peligroso cuando en lugar de escucharnos, nos culpamos de nuestros errores; cuando en lugar de preocuparnos por los demás, nos centramos en nuestras propias necesidades; cuando en lugar de hablar, nos aislamos”, y también “cuando nos acusamos unos a otros, repitiendo siempre las mismas frases, escenificando una obra de teatro ya vista en la que cada uno quiere tener razón y al final hay un frío silencio”.

Sin duda el Papa conoce profundamente lo que pasa en la familia y por ello nos puede aconsejar asertivamente, no omite comentar los problemas que se han gestado en ella durante la pandemia haciendo incluso más difícil la convivencia, pero también nos reconforta y nos da esperanza porque de la mano de Dios todo es posible.

La vocación al matrimonio se ve cuando una pareja da un sí a un futuro incierto: no sabemos si podremos tener hijos, no sabremos si alguna enfermedad nos pueda separar, no sabemos qué condiciones se van a presentar para sacar adelante a nuestra familia, etc., pero al contraer matrimonio ante Dios tenemos la certeza de que Él se encargará de ayudarnos siempre, no estamos exentos de “navegar” por mares agitados o de sentir que nuestra barca se hunde, sin embargo, cuando invitamos al Señor a tomar el control “el viento cesa” encontraremos la paz, podremos superar los conflictos y buscar soluciones, y no porque los problemas desaparezcan por arte de magia, sino porque nuestra perspectiva frente a ellos cambia totalmente a la luz de Jesús.

No dejemos pasar este regalo del Papa Francisco para honrar la familia -a nuestra familia-.https://www.vatican.va/content/francesco/es/letters/2021/ documents/20211226-lettera-sposi-anno-famigliaamorislaetitia.html.