Los activistas de los “derechos reproductivos” constantemente están pidiendo el acceso al aborto libre, legal y gratuito como si se tratara de un derecho; el problema radica en que cuando se sabe que el aborto es la muerte de un ser humano inocente, claramente cambia el sentido de lo que a derecho se refiere.

Estamos en la era de los eufemismos, donde la corrupción del lenguaje ha sentado sus reales para disfrazar la cultura de la muerte.

Los mal llamados “derechos reproductivos” son un claro ejemplo, toda vez que el vocablo sugiere el derecho que tienen las personas a reproducirse, a multiplicarse, a ser fecundos. Sin embargo, para algunas personas significa completamente otra cosa y además contraria a lo que cualquiera pudiera entender, como cuando se usa para enmascarar el exterminar.

El derecho que está en juego es el de la salud y cuando hablamos de la vida reproductiva, de lo que estamos dialogando es del derecho a la salud sexual y reproductiva, es decir, nos referimos al antes, durante y después de haber gestado una vida, con lo cual la salud refiere preservar la vida, no terminarla.

Muchas veces nos preguntamos ¿cómo es posible que la agenda abortista siga avanzando? Sobre todo cuando sabemos que hay tantas personas que defendemos el derecho a la vida. La Marcha por la Vida, que año tras año se lleva a cabo en Nueva York, es un claro ejemplo de ello, miles de personas se manifestaron y en los medios de comunicación se hace mutis, si no fuera porque estamos en la era de las redes sociales, muy poca gente estaría enterada.

Esto sólo resulta comprensible cuando se sabe que hay muchos intereses de por medio, lo económico controla el asunto y aunque abundan las historias que lo justifican, aquí dejamos una: ¿saben que IPAS a través de DKT Internacional tiene la distribución global exclusiva de misoprostol, mefeprestina y las Ameus (insumos necesarios para practicar abortos)? ¿y que quien fue directora de IPAS México, Nadine Gassman, es hoy la titular de Inmujeres?

Sin soslayar el derecho que tienen todas las personas a tomar sus decisiones, ello no implica que la determinación correcta sea desaparecer a quien nos “estorba”; es verdad que si una mujer no desea ser madre, no se le puede obligar a ello, pero no debería por esta razón contar con una licencia para matar, ¿no sería mejor permitir que este bebé naciera para darlo en adopción?

En nuestro país se cuenta con causales que despenalizan el delito de aborto bajo algunos supuestos, como es el caso de la violación, y aunque no compartimos que un bebé reciba la máxima condena por un crimen que no cometió, lo menos que podríamos esperar cuando esto sucede es que la violación no quede impune, que se demuestre y que se persiga al violador, cosa que ahora no ocurre dada la NOM-046.

En México se cierne una sombra que amenaza el país, en muchos estados el partido Morena intenta legalizar el aborto, Yucatán no es la excepción.

A los diputados les queremos recordar que las leyes están para proteger y no para agredir y que el derecho a la vida es el primer derecho que da origen a todos los demás. ¿Es el aborto un derecho? Una cosa no puede ser dos diferentes y contradictorias al mismo tiempo. El aborto es un delito, tipificado en nuestro Código Penal, por lo tanto no podría ser un derecho.