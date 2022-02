El lunes pasado celebramos el Día de San Valentín, un obispo católico de los primeros siglos conocido como el Santo del Amor, ya que siempre regalaba rosas a los enamorados comprometidos y procuraba el matrimonio.

Aunque esta fecha se ha vuelto para muchos un tema comercial (baste ver algunos titulares que festejaron que la fecha daría un respiro a la economía), es verdad que muchas personas quieren demostrar el cariño y el amor con innumerables cosas que se compran en la calle.

Si es el amor lo que queremos destacar por sobre todas las cosas, convendría tener en cuenta lo que es el amor en sí mismo, porque ahora existen muchos sucedáneos y por tal motivo muchas parejas no resisten ni persisten en el tiempo.

Recordamos un encuentro que tuvo el Papa Francisco hace algunos años, un 14 de febrero, con miles de parejas a quienes les dio muchas claves para permanecer unidos en el amor; hay parejas que tienen mucho miedo del “para siempre” y les animó a que el camino que se emprende en un matrimonio no debe ser inspirado por la “cultura de lo provisional”, sino de las elecciones definitivas.

Estamos viendo que en estos tiempos muchas parejas confunden lo que es el amor, a muchas les da pánico el matrimonio y prefieren convivir y no tener “ataduras” permanentes, tienen miedo a comprometerse, a ser vulnerables para el otro, miedo a ser lastimados, a perder su propia identidad, miedo a tantas cosas que se privan de la belleza que es encontrar un amor verdadero capaz de darlo todo por el otro para hacerle feliz.

Karol Wojtyla era como el Obispo de Terni, un enamorado del amor, por ello en el libro que había escrito sobre el amor humano describe que para que lo sea debe cumplir con mínimo cuatro condiciones: que sea libre, total, fiel y fecundo.

No podríamos considerar que una persona ama a otra si no lo hace en libertad, el amor no puede ser impuesto, uno no puede querer a otro por obligación, tiene que por voluntad y libertad querer hacerlo, y como dice también el Papa Francisco, el amor es una realidad que crece, se construye juntos.

Al destacar que el amor debe ser total, habla de la entrega que hace uno al otro, de la total donación de sí mismo que es el mayor regalo para la persona amada, cuando esto es así, no se pierde la identidad propia, sino por el contrario, florece en su más grande expresión.

El corazón es capaz de amar a muchas personas a la vez, a los padres, a los hijos, a los amigos, a quién quieras, pero el amor conyugal es otra cosa, por ello la fidelidad es una condición indispensable, se funda en el creer en el otro, en nunca actuar con bajeza, ni buscando el propio interés, porque es un amor tan grande que, como dice la carta de San Pablo a los Corintios, es paciente, servicial y sin envidia, todo lo perdona, todo lo dispensa, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta.

Y al final, el culmen de ese amor es la disposición de la pareja que se ama a ser fecunda, porque ya lo es por naturaleza, y si Dios quiere vendrán los hijos, ya sea biológicos o por adopción.

Hoy en día ¿esto es posible? Por supuesto que sí, pero nunca con nuestras solas fuerzas, el matrimonio visto como una vocación, como un llamado que tiene su raíz en Aquél que nos llamó, hace que todo sea posible, de la mano de Dios se convierte en un hermoso camino espiritual, con sus altas y bajas, sufrimientos y alegrías.

¡Feliz Día de San Valentín!