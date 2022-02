Llevamos mucho tiempo escuchando que nuestra sociedad vive una crisis de valores, que estos se han invertido o bien que para algunas familias incluso ya carecen de sentido.

Los valores tales como el de la vida, la honestidad, el bienestar, el trabajo o el respeto son universales, ya que no importa de dónde seas, la persona desde siempre ha sabido, aún sin gran instrucción, que no debe matar, no debe mentir; sabe lo que le puede hacer daño, que no debe herir a otros y que para procurarse un bien debe trabajar.

Esta sociedad moderna se está encargando a través de la cultura de contravenir todos estos valores. ¡Con qué facilidad hoy se habla de quitarle la vida a otro ser humano!, hay gente que no quiere realizar algunos trabajos porque los considera pesados aun sin serlo, quieren alcanzar bienestar a costa del trabajo de otros, y encontrar gente honesta cada vez resulta más difícil.

Permear las ideas de antivalores que han influido en la sociedad ha llevado muchos años y el mejor vehículo que han utilizado es colarlas a través de los medios de comunicación masivos, las películas, las series, la música, los libros o el internet.

¿Cómo podríamos reaccionar ante esta crisis? Hay un modo efectivo, se trata de que la familia vuelva a ser esa escuela de valores que siempre había sido, antes de que la revolución sexual atrapara a las generaciones de papás que bajaron la guardia al educar a sus hijos, convirtiéndose en padres obedientes (de sus padres y después de sus hijos).

Es en la familia donde se aprende a jerarquizar los valores morales, cívicos, culturales, económicos o religiosos; inculcarlos a los hijos y de generación a generación les permite contar con los ideales que orientarán su vida, haciendo referencia a lo ético, a lo que una sociedad sana valora, conformando así la columna vertebral de una convivencia armoniosa y pacífica.

¿Quién no aspiraría a conocer tantos valores que al hacerlos suyos los convierta en una virtud? El amor, la responsabilidad, la fidelidad, la lealtad, la disciplina, la justicia, la honestidad, la beneficencia, la paciencia, la prudencia, la alegría, el optimismo, la solidaridad, la subsidiariedad, la beneficencia, la perseverancia, la templanza, la fortaleza, la paz, la comunicación, el respeto, la humildad, la caridad, la esperanza, la fe, la entrega, la puntualidad, el trabajo y tantos otros que, por practicarlos, nos convierten en mejor persona.

En la escuela de valores familiar no puede faltar un ingrediente: la congruencia, sin ésta los valores que pretendamos enseñar no se arraigarán en la conciencia de nuestros hijos, puesto que nuestras acciones gritan más fuerte que nuestras palabras.

Si nos dejamos seducir por las modas que intentan modificar o ajustar los valores en los procesos de socialización, quizá permitiremos que el escepticismo, el relativismo, el subjetivismo, el hedonismo, el consumismo y el pragmatismo conviertan en presas a nuestras familias.

Dentro de una familia el principal patrimonio serán sus valores, aun más que sus bienes materiales; el mejor legado que podemos darle a nuestros hijos es que puedan establecer un orden entre los valores que determinan sus vidas, ello dará pie a que puedan construir una mejor sociedad. Papás, estemos atentos… sólo podemos transmitir valores cuando los vivimos - no hay otra forma.