Con motivo del próximo viernes 25, Día Internacional del Niño por Nacer, nos permitimos hacer unas reflexiones para celebrar la vida, la nuestra y la de tantos que como nosotros tenemos la dicha de compartir este espacio que Dios nos brinda.

¡Qué importante es para el desarrollo de un nuevo ser humano el vínculo entre él y su madre! Hace varios años apareció un libro escrito por médicos estadunidenses quienes planteaban en forma empírica que dicho vínculo durante la gestación les conecta no sólo en el plano emocional y mental, sino que el bienestar materno tiene grandes repercusiones en el desarrollo del hijo desde su concepción.

El psiquiatra Thomas Verny, uno de los autores del libro “La vida secreta del niño antes de nacer”, les enseña a las futuras madres diversos tips para potenciar el conocimiento y el aprendizaje; para neutralizar conflictos que les pudieran afectar y que surgen siempre durante el embarazo, a la vez que les da una guía para hacer de ese período una experiencia enriquecedora tanto para ellas como para sus hijos.

Hoy día, que se ha avanzado tanto en la ciencia, lo que antes se demostraba de forma empírica, ahora se hace con otros métodos.

Si el libro antes citado marcó una diferencia entre las mujeres que lo hemos leído, tanto más los nuevos hallazgos que en materia de neurociencias y genética se han descubierto para admirar, proteger y luchar por la protección de la vida.

En 2007, el New York Times publicó una entrevista realizada al Dr. Shinya Yamanaka, en ocasión de haber recibido el Premio Nobel. Él había estado investigando con células madre embrionarias, sin embargo, al visitar una clínica de fertilización in vitro y ver en el microscopio uno de los embriones almacenados, cambió su método para iniciar desde cero, pues pudo constatar que la diferencia entre ese embrión y sus hijas era muy pequeña y que no podía seguir destruyendo embriones, así que tenía que haber otra forma, misma que encontró siete años más tarde, declarando que el fin no justifica los medios.

En la Universidad de Helsinki (Finlandia), se han realizado otras investigaciones para demostrar el despertar de la conciencia en los bebés: cómo la música es un facilitador del lenguaje, cómo el instinto maternal es una realidad biológica compartida universalmente, así como que existe un patrón universal para comunicarse con el bebé en gestación.

Para una de las investigadoras finlandesas, Minna Huotilainen, el estudio es relevante, ya que rastrea la duración de los recuerdos fetales en el cerebro y permite conocer ciertos fundamentos de la memoria en esa etapa.

Con estudios como los realizados en esa Universidad, se concluye que el cerebro del bebé en gestación es capaz de llevar a cabo aprendizajes auditivos antes del nacimiento y que pueden influir en la memoria, la adquisición del lenguaje durante la infancia, y van más allá porque también sería posible hacer intervenciones tempranas durante el embarazo cuando los bebés cuenten con familiares directos que padezcan dislexia o hayan tenido dificultades en el habla.

Hay muchas otras investigaciones interesantes en torno a los bebés en gestación, a cargo de universidades en Noruega, Inglaterra, Estados Unidos por mencionar algunas, tantas que nos permiten constatar la maravilla de la vida, nos animan a dar gracias por poder disfrutar de todo cuanto nos ha sido dado y que quisiéramos que también el mundo valorara.