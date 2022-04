Llevamos casi dos meses de estar escuchando los pros y contras de la revocación de mandato, algunas personas opinan que en este ejercicio, si no estás de acuerdo con las políticas del presidente López Obrador, salgas a votar para decir que efectivamente se le revoque el mandato y de una vez deje de la presidencia.

El argumento así, simple sin mayor explicación, tiene sentido: ¿no te gusta el presidente?, expresa tu opinión y listo.

Sin embargo, hay mucha confusión, no es tan simple como parece, y para ello me permitiré algunas reflexiones; no soy politóloga, pero estoy atenta a los detalles, como diría en su serie El Mentalista, “no soy psíquico, pero me fijo en los detalles”. Vamos por partes, he leído la ley y he escuchado muchas voces para poder expresar mi opinión.

Resulta muy sospechoso que la figura de la revocación de mandato la hayan incluido en su constitución precisamente países que tienen una dictadura, por supuesto promovidos por quienes la han ejercido, tal es el caso de Evo Morales en Bolivia; Hugo Chávez en Venezuela; Rafael Correa en Ecuador (aunque aún no la estrenan) y ahora Andrés López Obrador en México.

Bajo el supuesto de que es una herramienta más para la democracia con ciertas bases a seguir para garantizarla, lo cierto del caso es que en nuestro país no la promovió la ciudadanía, sino el propio Presidente, haciendo una farsa de recolecta de firmas para legitimar que fueron los ciudadanos quienes la pidieron.

Si analizamos quien ha estado promoviendo la consulta de “ratificación” de mandato, volvemos a apuntar al Presidente, quien además, violando la ley electoral, ha mandado un decreto al Legislativo para que los funcionarios hagan proselitismo, y seguramente hemos visto muchos espectaculares que nos animan a votar “que AMLO se quede”. Sólo con estos dos datos, el sentido común me indica que hay razones suficientes para no caer en la trampa de quien más que nadie sabe dividir para vencer.

Otro dato que no podemos dejar pasar es el linchamiento que quiere hacer el Presidente de una de las instituciones que más confianza nos da a los ciudadanos, el Instituto Nacional Electoral, que no se ha plegado a sus autoritarios mandatos y por tal motivo ya no conviene a sus intereses, sólo le gustó cuando lo declaró presidente, pero ahora resulta que ya no le sirve y por tanto la pretensión de descalificarlo y extinguirlo.

Hacemos también mención del calvario por cuanto han hecho pasar al INE, recortando los recursos necesarios y esto también nos hace sospechar que la intención era más que nada hacerles quedar mal ante la ciudadanía, pero en realidad el efecto es contrario, nos hace darnos cuenta del gato encerrado, sobre todo para quienes vemos que con tantas necesidades que tenemos en el país, el dinero se despilfarre de este modo. ¡Tantas carencias y AMLO tirando el dinero en una consulta inútil!

Me consta que el INE ha hecho su trabajo impecable, a pesar de los pocos recursos, me consta porque fui insaculada como funcionario de casilla, he participado en los simulacros y he sido testigo de que en radio, prensa y televisión nos han estado invitando a participar este 10 de abril, y aunque estaré puntualmente en la casilla, simplemente no votaré.

Me niego a ser utilizada en esta farsa, mejor que termine su mandato constitucional y espero que entre todos los mexicanos de buena voluntad podamos recoger los pedazos de nuestro amado México y volverlo a reconstruir.