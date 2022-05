Educación de cuarta... Transformación

Se están escuchando muchas voces de per sonas preocupadas por el anuncio de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de cambiar el sistema educativo que tenemos en el país, a otro que más parece una ocurrencia que un proyecto sustentado en la investigación.

Si de todos es sabido que enfrentamos un rezago en la educación, producto de la pandemia, así como otros problemas añejos derivados de las huelgas, la falta de materiales y libros de texto, la precariedad de algunos planteles escolares, la falta de formación de no pocos maestros, la deserción de los estudiantes, sólo por mencionar algunos; ahora le vamos a sumar que el Gobierno pretende una ¡transformación de cuarta! desapareciendo los grados escolares para sustituirlos por fases, eliminando exámenes como PISA (Programa de Evaluación Internacional de los Estudiantes) dejando con ello a nuestros estudiantes mexicanos en total desventaja a nivel nacional e internacional.

Preocupa más la ideologización que lleva detrás, desde las palabras utilizadas por el Presidente al calificar nuestra educación de “clasista, neoliberal, deshumanizante y egoísta” y mucho peor las que lanzara el director de materiales educativos de la SEP, al decir que “el modelo neoliberal meritocrático conductista, punitivo, patriarcal, racista, competencial, eurocéntrico, colonial, inhumano y clasista” ha derivado en centenares de problemas sociales.

En su lugar, creo que muchas personas de las que ellos llaman “aspiracionistas” nos hemos educado en ese sistema que tanto critican. ¡Cuántos mexicanos tan valiosos e inteligentes han logrado conseguir becas para continuar sus estudios en México o en el extranjero, por mérito propio!

Ahora resulta que, de aprobarse esta ocurrencia, los mexicanos que actualmente estudian quedarán condenados a una pobrísima formación, baste ver las horas que por fase les dedicarán a los estudiantes.

No se equivoquen. señores, no estamos al nivel de países tan desarrollados en la educación, y lejos de apuntar hacia las mejores prácticas en estos niveles, nuestro país pretende retroceder. ¿Cómo van a medir el aprendizaje ahora? Si un estudiante quiere una beca y no tiene la evaluación PISA ¿podría ser aceptado?

Sabemos que en materia económica nos está yendo muy mal, y ahora resulta que se puede despilfarrar en nuevos materiales tirando por la borda lo que se tiene.

Qué oportunista aparece la edición de nuevos materiales, para contarles a los niños la historia según AMLO, pues se ha eliminado “el contenido neoliberal” según sus propias declaraciones, y ahora ya se cuenta con dos nuevos libros: “México, grandeza y diversidad” e “Historias del pueblo mexicano”, donde hacen referencias a las ideologías de la “Cuarta Transformación” y dedican capítulos al proyecto político del Presidente.

Si ello no es ideologización, ¿qué es?, ¿por qué no mejor se esfuerzan en que la educación pública se parezca más a la privada? (empezando por las horas que los pequeños permanecen en la escuela básica), ¿cómo creen que los chicos puedan realmente aprender con tan pocas horas que le destinan? y no por ellos o sus padres, sino por la pobre oferta pública que hay.

Si miramos a otros países, los educandos aprenden idiomas, artes, oficios, y no sólo materias tan importantes como español, civismo, historia o matemáticas, por ejemplo.

La verdad se deja ver… a este Gobierno de cuarta lo único que le interesa es la división, no un país educado que “aspire” a ser su mejor versión… Al tiempo.