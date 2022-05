A casi un cuarto del siglo 21, vemos que algunos jóvenes se encuentran confundidos por el ejercicio de la maternidad y la paternidad; no los culpamos, pues han recibido estímulos negativos que los hacen repensar en tan importante encomienda.

Algunos con los que hemos platicado nos refieren que es mejor no tener hijos, por el planeta que les dejarán; otros dicen que se sienten incapaces de educar en estos tiempos de valores invertidos; unos más piensan que no podrán mantenerlos en estos tiempos de duras crisis, y otros, por la pobre experiencia familiar que han tenido.

Lo que subyace en todas estas expresiones es la desesperanza, el temor y la desconfianza. El joven de hoy ya no es como el de ayer, nos hace falta recuperar algunas de las expresiones de quienes nos han antecedido.

El mundo se empeña en decirnos que este planeta ya no aguanta más, pero hay que matizar; es verdad que le debemos un cuidado especial, ya que es la casa común, pero de ello a cuidar el planeta para que nadie más lo habite suena a incongruencia; los jóvenes que no quieren tener hijos para borrar su huella de carbono, quizá mejorarán la condición del planeta, pero no tendrán una descendencia que disfrute sus “sacrificios”… ecologismo y cerrar la puerta a la vida, me parece que no se llevan.

La educación en tiempos de valores invertidos ciertamente es más difícil, pero no por ello deben rendirse sin intentar, para vencer este miedo hay que formarse para ser buenos padres, la familia unida es capaz de vencer los obstáculos, hay que recuperar estos valores que creemos perdidos y ello sólo es posible inundando nuestra sociedad con el ejemplo.

Las crisis económicas son cíclicas, a todos nos ha tocado vivir una o varias a lo largo de nuestra vida; creemos que lo que ahora es diferente es que el mundo nos ha creado tantas necesidades que nos la hemos creído, y por ello a muchos jóvenes les parece titánico alcanzar el bienestar que quieren si además tienen hijos.

Para ello hay que enseñarles que no todo lo que el mundo ofrece es vital o necesario en nuestra vida, que hay que saber discernir y sopesar lo que es fundamental de lo accesorio, y la vida ha demostrado que los hijos son un gran motor para crecer en todos los sentidos.

En el marco del 10 de mayo hacemos un homenaje a las mamás, a las que dijeron Sí a la vida, a las que gestaron en su vientre o en su corazón, a lado de su marido o solas, porque ellas nos demuestran cada día cuánto vale la pena todo lo que se hace por los hijos, que la carga no es pesada, porque lo que se sostiene es el amor incondicional.

Nuestros jóvenes necesitan escuchar más de las bendiciones que conlleva formar una familia y no sólo los aprietos que se padecen, este es un tema cultural, hablar de lo malo es como un deporte, se cree que hablar de lo bueno es presunción, pero a este mundo hay que “gritarle” que ser madre y padre es un don precioso y que hay que esforzarse, pues nos convierte en mejores personas, los hijos nos dan el impulso para hacer de este mundo algo mejor.

¿Cuántos podemos decir mi mamá dijo sí? ¡7.9 billones de personas! No tengamos miedo del crecimiento poblacional, antes preparémonos para enfrentar los retos que conlleva y seamos solidarios con los demás, no olvidemos que es el capital humano lo que genera la riqueza (no sólo monetaria) que mueve al mundo, la que aporta sus hallazgos en ciencia y tecnología, la que inspira a otros con el arte, la que mueve la economía para que haya trabajo, la que desde sus trincheras organiza a la sociedad para ayudar a los que menos tienen, y así podemos seguir sumando.

Al final del día, todo ello es posible porque ¡mi mamá dijo Sí!

¡Feliz Día de la Madre!