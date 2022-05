¡Qué retos más grandes han tenido que sortear los maestros ahora que se ha regresado a las clases presenciales! Después de casi dos años de clases virtuales, en donde fue necesario aprender a trabajar con plataformas electrónicas y hacer malabares para captar la atención de sus alumnos, hoy por fin se pueden volver a ver cara a cara.

De muchos es sabido que algunos alumnos perdieron el interés por la escuela; otros más, al no tener dispositivos electrónicos o acceso a internet, se vieron en la triste tarea de abandonar los estudios, y otros, por carecer de apoyo, perdieron el año escolar; de modo que conquistar a los alumnos de nuevo y propiciar que regresen a clases será tarea no sólo del Estado, sino también de aquellos maestros con vocación que los inviten a volver para que no trunquen sus estudios.

Si algo bueno ha dejado la pandemia es que los profesores tuvieron que reinventarse y adquirir habilidades que quizá no sabían que tenían, la educación se modificó en gran medida, pues tuvieron que ser creativos y al mismo tiempo consiguieron un crecimiento personal, ya que la tecnología que para muchos supone un reto grande (sobre todo para aquellos que son de mayor edad), pero la han conquistado haciendo de ella un arma a su favor en la impartición de clases.

Hoy han logrado recuperar un pilar en la educación al volver a las clases presenciales. Y es que, poder mirar al alumno a los ojos y notar su lenguaje corporal, sus expresiones y emociones, les permite a los maestros saber si sus alumnos están comprendiendo lo que se les enseña, ya no disponen como en casa de alguien más que les esté apoyando mientras la clase transcurre, ahora será el mismo grupo el que se proponga salir avante y ganar los conocimientos propios de su grado escolar.

Este 15 de mayo fue memorable para los maestros, ya que volvieron a festejar en las aulas, recibiendo los honores que por dos años estuvieron suspendidos; y es que, a los numerosos recuerdos, historias, gestos y emociones que nos vengan a la mente recordando a nuestros maestros, se añadirán las medidas sanitarias, el aislamiento social y todo lo que no pudimos compartir en clases con nuestros compañeros, pero que ahora valoramos por haberlo recuperado.

¿Qué profesores marcarán nuestra vida?, ¿a quiénes recordaremos por dar un plus cuando más se les necesitaba?, ¿cuáles se hicieron presentes para aquellos alumnos que por diversos motivos no pudieron estar al día?, ¿qué profesores extendieron sus conocimientos brindando clases extras?, ¿quiénes aprovecharon la tecnología para compartir sus talentos regalando conferencias?

La noble tarea del profesor empieza por decir sí a una vocación, reviste una misión que requiere de virtudes como la paciencia para enseñar, amabilidad para estar siempre presente y brindar una sonrisa, entrega y pasión para que puedan recibir de los alumnos los mejores resultados que puedan dar, generosidad para compartir su tiempo y sapiencia, humildad para aceptar los errores, responsabilidad a la hora de enseñar, y honestidad para apegarse siempre a la verdad.

Maestros: ¡muchas felicidades! Su vocación eleva las virtudes de sus educandos, y es que enseñar es dejar huella en las vidas para siempre.