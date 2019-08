T1 IMSS: Hospital Amigo del Niño y de la Niña

Todavía recuerdo aquella tarde de 2017, cuando salía de la oficina y fui abordado de forma presta por un grupo joven de pediatras, quienes me invitaban a participar en cortometraje sobre la importancia de retomar como alimento único, básico, esencial e inigualable a la leche materna, sirviendo como marco referencial del programa mundial Hospital Amigo del Niño y la Niña. Ya te habrás imaginado lo que me enorgulleció el trascender con tan solo algunas palabras en el cortometraje histórico.

Menos de un año transcurrió cuando a la T-1, por sus características y presencia como emblema de atención en salud del sureste mexicano, se le presentó la oportunidad de lograr la honrosa certificación, que bajo estrictos controles supervisan y avalan la OMS y la Unicef. Esta iniciativa lleva veintisiete años transitando, entre obstáculos y facciosa mercadotecnia. Solo baste recordar cómo la lactancia materna llega a tener estrepitosa caída en nuestro país de acuerdo con la Ensanut 2012, con 14% en la zona urbana y poco más del 18% en la rural, de tal manera que prácticamente habíamos criminalmente relegado, bajo “infantiles pretextos”, al más puro, barato y nutritivo alimento de los primeros dos años de vida.

Horas de trabajo incansable y con gran actitud, los pilares del HGR No 1 (su personal en general, desde higiene y limpieza, camilleros, enfermeras, médicos y funcionarios), como gladiadores incomparables, lograron cumplir con las normas exigidas para este caso y de esta forma el coloso de los ex terrenos del Fénix, me refiero a la T-1, alcanzó la joya de la corona aquella tarde del 12 de diciembre de 2018, convirtiéndose en Hospital Amigo del Niño y la Niña.

El obtener tan honroso y noble reconocimiento de envergadura internacional no es suficiente, el gran reto es mantenerse con la convicción de continuar defendiendo el derecho del recién nacido para recibir desde que llega al mundo la cantidad suficiente de nutrimentos y defensas que lo protejan en esos primeros pasos, cual arranque, de su nueva vida.

A manera de cascada, también atraigo comentarios del científico Stephen Hawking (q.e.p.d.), británico gravemente discapacitado que en algún momento redefinió la riqueza desde su particular punto de vista. El Dr. Hawking indicaba que el dinero le había permitido alcanzar el éxito a través de la ayuda a los demás, siendo éste un motivo para seguir vivo. Como persona discapacitada dejaba entrever que lo más maravilloso es la salud y hay que cultivarla y motivarla desde sus inicios.

Hoy, 1 de agosto, te invito a compartir esa visión y realizar un esfuerzo colectivo en torno a la lactancia materna. En tus manos está evitar el triunfo de la mercadotecnia y escenarios prefabricados. No existe nada más impecablemente perfecto que la leche materna. ¡He dicho!