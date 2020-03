Estando la otra noche leyendo el libro “Historia Negra de la Medicina”, de Jose Alberto Palma, atrajo mi atención el capítulo que habla sobre sanguijuelas y sangrías. Me di a la tarea de abundar sobre el particular en cuanto a las características del anélido (pequeño gusano), y me encontré curiosamente, por internet, encabezado que rezaba: “Rabino israelí llama ‘vampiros y sanguijuelas’ a los cristianos”, en fechas cercanas a la navidad de 2015. Podrá usted saber cuánta ampolla habrá levantado el portal de comunicación HISPANTV.

En revisión literaria realizada sobre los beneficios y daños de las sanguijuelas, encontramos aplicaciones de todo tipo a través de nuestro recorrido. Los usos en problemas médicos son controvertidos, y a pesar de sus atribuidas propiedades anticoagulantes, vasodilatadoras, anestésicas y antimicrobianas, los avances científicos han enterrado casi totalmente su utilización, considerandose sin valor, atrasada y decadente. Lo referido con base en revisión publicada desde hace poco más de una década. A pesar de todo, aún existen galenos europeos que echan mano de sus secreciones.

Durante mi transitar por las centurias, me quedé perplejo ante pasajes reales, plasmados en este “Libro Negro de La Medicina”, como el siguiente: Y, un siglo después, otro estadista ilustre, George Washington, el primer presidente estadounidense, fue sometido a “cuidados” similares. Al levantarse una mañana con dolor de garganta, ronquera y escalofríos, los médicos administraron la solución habitual: sangrías. En las siguientes horas, alrededor de un litro y medio de sangre fue drenado. También le proporcionaron varias dosis de calomelanos (laxantes de mercurio) para “purgar” la infección. Hacia el final de la noche, Washington yacía muerto en su lecho. En fin, estos son pasajes históricos escalofriantes de las sangrías y uso de sanguijuelas a través de las centurias y desde la edad media.

Desafortunadamente, a manera de analogía, en pleno siglo XXI, subsisten algunas sanguijuelas en puestos administrativos de la función pública (cualquier nivel), y ni qué decir de gerentes que encabezan empresas privadas. Si bien se han buscado antídotos legales, expresados a través de leyes y normas oficiales, aún se resisten los gusanos con cuerpos humanos a utilizar bien sus habilidades y conocimientos para el beneficio colectivo, y tan solo se dedican a producir a sus subalternos lesiones serias con ponzoña y veneno. Estas sanguijuelas, tristemete, por circunstancias desconocidas siguen aferradas e incrustadas en instituciones, y con la anuencia de sus superiores.

Regresando a publicación decembrina de hace casi un lustro, concluiré con otro fragmento del controversial e irreverente rabino de Israel: insta a “hacer desaparecer a los vampiros antes de que beban de nuevo nuestra sangre”.

“Dios los perdone”, exclamaría una querida amiga.