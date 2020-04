Tercia de ases llamaría a las tres incógnitas que me asaltan como miembro del sector salud. Quiero usarlas a manera de analogía frente a tres elementos coyunturales que han sido la constante cuando nos internalizamos en el tema del virus SARS COV2. Me refiero a la falta de suficientes insumos, la tardía respuesta para la adquisición de los mismos y el bono Covid-19 para un apéndice del sector salud. Mis dudas crecen ante la retórica, jerigonzas y distonías al intentar justificar lo injustificable. Despertaron un día y se dieron cuenta de que la pandemia era una realidad.

El primer gran tema son las contradicciones entre las declaraciones de suficiencia de insumos por parte del subsecretario López-Gatell, en la mañanera del pasado 14 de abril, dentro de la cual enfatizó, que “sí se distribuyeron y llegaron con oportunidad a las unidades y centros de abasto de cada estado los recursos suficientes para enfrentar al ‘invisible’, y, en caso de haber carencias, la responsabilidad es de los directivos y personal médico, quienes no los distribuyeron y/o utilizaron de forma precisa”. Válgame Dios, resulta que todo estaba bien preparado y organizado cuando de pronto les tomó por sorpresa el conocer por voz de servidores de la salud que carecían de herramientas para protegerse y proteger la salud de propios y extraños.

En segundo término, atraigo la declaratoria del canciller Ebrard el 9 de abril, quien afirmó y confirmó que se establecía puente aéreo con China para poder hacer frente a la pandemia del coronavirus, habiendo llegado el primer cargamento de mascarillas e insumos el 7 de abril. Esto fue una gran noticia, pero me pregunto, si se compraba al extranjero tanto insumo, ¿será que la Secretaría de Salud no se fijó que estaban despilfarrando en las unidades (como presume el Dr. López) lo que se les había proporcionado “con oportunidad y suficiencia”. La acción de compra debió llevarlos a analizar aristas, en primer término ver que no había insumos y mandar a comprarlos y por el otro enviar a la función pública a revisar por qué se habían consumido insumos de más, según cálculo de expertos.

El tercer punto que deseo no cree polémica, toda vez que por justicia lo merecen, es el bono Covid-19, que beneficiará a los servidores de la salud de hospitales Covid-IMSS. Esperamos que aplique de forma pareja y no selectiva, toda vez que cualquier servidor inmerso en la atención directa o indirecta en estos hospitales está en riesgo de contagiarse, por el simple hecho de laborar en los nosocomios “elegidos”.

Dudo que todo el país se haya puesto de acuerdo para desacreditar las acciones implementadas para combatir la pandemia. De lo que sí estoy seguro es de que los servidores de la salud no han dejado de atender a pacientes, pero sí con firmeza exigimos lo mínimo necesario para enfrentar la gran batalla que nos espera.