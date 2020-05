Según datos evidenciados durante la pandemia de Covid-19, la tasa de mortalidad más alta se ha observado en varones arriba de 50 años y con afecciones concomitantes: diabetes, hipertensión, obesidad e inmunocomprometidos. En nuestro estado hemos tenido dos descesos de mujeres con artritis reumatoide, enfermedad que clasifica para el grupo de “inmunocomprometidos”.

El Colegio Americano de Reumatología (ACR) desarrolló una guía clínica (abril 2020) para el cuidado de pacientes que padecen enfermedades autoinmunes (síndrome de Sjogren, lupus, artritis reumatoide, espondiloartritis, artritis psoriásica, entre varias) durante la pandemia, incluyendo a pacientes con infección documentada o que hayan estado expuestos al virus (sin síntomas). Sabiendo que Yucatán desde 2011 (J.Rheumatol) evidenció que tiene el primer lugar mundial en cuanto a artritis reumatoide e incidencia hablamos, cobra relevancia nuestro comentario.

¿Qué recomendaciones serían útiles para los enfermos reumáticos en esta pandemia?: las medidas preventivas son iguales (aislamiento social, lavado de manos, etc.); reducir las consultas médicas (o realizarlas telefónicamente), y las extracciones de sangre, si no hay una urgencia. En cuanto a medicamentos, los corticosteroides deberían utilizarse en la dosis más baja posible que permita controlar la enfermedad. En mismo orden de ideas, aquellos pacientes bajo los siguientes tratamientos, en ausencia de infección por Covid-19, deben continuar con sus mismas dosis: hidroxicloroquina, sulfasalazina, metotrexato, leflunomida, otros inmunosupresores como ciclosporina, micofenolato, azatioprina, medicamentos biológicos, inhibidores JAK, antinflamatorios no esteroideos e inhibidores de IL-6 (Interleuquina-6) como Tocilizumab.

Si hay una infección por Covid-19 documentada, y el paciente está en tratamiento con hidroxicloroquina, debe continuarlo, al igual que el tratamiento biológico con inhibidores de IL-6. Todos los demás medicamentos mencionados en el párrafo anterior deben ser descontinuados, incluso los antiinflamatorios no esteroideos, sobre todo si se presenta un cuadro respiratorio severo, previa autorizacion de su médico especialista. Pacientes con otros fármacos, en ausencia de infección por Covid-19, pueden continuar su misma dosis.

Como conclusión y debido a que hasta el momento no existe ningún tratamiento farmacológico que se pueda administrar como medida preventiva, la mayoría de los medicamentos recetados para tratar los tipos de artritis inflamatoria no aumentan el riesgo de infección por encima del de una persona sana, pero podrían desarrollar complicaciones más graves si se infecta por el virus debido a que su replicación sucede antes de que el cuerpo active su propia respuesta inmune. Por esta razón, es muy importante que esté en contacto frecuente con su reumatólogo, quien decidirá la conducta a seguir.