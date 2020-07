Seguimos inmersos en la pandemia del Covid, y el sector salud de nuestro país ha perdido el timón, viendo cómo sin control y a la deriva el otrora orgullo mundial se desploma al fracturarse cada una de las instituciones que la integran. La naturaleza nos recuerda que hemos “estirado demasiado la liga”, y busca nuevamente armonizar cada elemento de la creación.

Por otro lado, tan sólo encontramos discursos “a modo”, mientras los que realmente se encuentran en el campo de batalla en sumadas ocasiones ignoran si el paciente con otra patología que ingresa al hospital tiene o no infección por SARS COV2, toda vez que la presunta suficiencia o necesidad de pruebas han sido cuestionadas por “expertos” que a diario cambian la postura de su actuar clínico. Es evidente cómo de forma autómata y poco racional se obedecen “órdenes superiores de normativa central”, quien con omnipotencia y gran ignorancia decide que a todos los pacientes se les catalogue como “probables”. El personal médico, bien, gracias, con la misma frialdad que caracteriza a los actuales funcionarios.

El “peloteo” de responsabilidades es la constante, como me tocó vivir el día de ayer, al cuestionar a funcionario quirúrgico de hospital asentado en los ex terrenos del Fénix, quien, bastante agitado y atribulado, respondió que “ESE PISO NO ME CORESPONDE, POR LO QUE NO TENGO INJERENCIA”, ¡válgame Dios! Ante la pandemia, tristemente vemos cómo se desnuda la incompetencia y falta de compromiso institucional de algunos sujetos, que contrastan con otros profesionistas que lo han arriesgado todo. Pero bueno, hay crisis y se mantiene lo que se tiene, más allá de su capacidad.

Que si hay camas o no las hay es tema en la agenda, que distrae de la numeralia cuando de dar respuesta a la cantidad de contagiados del área de la salud, por falta de calidad en los insumos para su protección personal -evidencia hay de sobra-. Como he mencionado en otras entregas, no hay que olvidar que siguen habiendo infartados, cirróticos, insuficientes renales, pacientes con cáncer y leucemia, por no dejar de citar, y ahora se encuentran amenazadas, pues tal parece que tan sólo existe el Covid.

De igual manera conocemos de recursos federales insuficientes, lo que impide a las instancias administrativas hospitalarias sobrepasar el techo financiero (allende la vida humana), so pena de enviarse a laborales; obligándolos a limitar sus compras de insumos requeridos para satisfacer la suficiencia y oportunidad durante la atención que el doliente reclama.

En este tomo que escribimos los mortales del Siglo XXI, aún le faltan muchas hojas por redactar, y los grandes contrastes que matizan la historia de la humanidad, llena de horrores y logros, servirán de experiencia o motivo de cuestionamientos, cual legado que rubrique el actuar de esta generación de nuestra “sui generis” vida institucional.