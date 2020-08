En mi columna de hoy quisiera charlar sobre algunas paradojas que los jóvenes están enfrentando y máxime ante esta pandemia que económicamente ha cimbrado al mundo. Los muchachos de ahora son una generación con un gran abanico de oportunidades y herramientas educativas y, a pesar de ello, desempleo, falta de experiencia, accidentes y migración cotidianamente los acechan.

Este grupo poblacional tiene más estudios que sus padres, pero triplican la tasa de desempleo. Se relacionan mejor con la tecnología que los adultos, sin embargo, se les siguen cerrando las puertas porque no tienen experiencia. Están más preparados, pero se les dificulta independizarse y permanecen hasta edades adultas con sus progenitores. Son el sector que menos se enferma, no obstante se enfrentan a situaciones de alto riesgo como accidentes, adicciones, enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados. Son los que mejor se adaptan a los cambios y por ello inflan año tras año la tasa de migración, sin tomar en cuenta el horizonte impredecible por Covid de 2020. Analicemos algunas paradojas:

La primera paradoja es que se trata de la generación más preparada y la que tiene menor oportunidad de alcanzar a corto plazo un empleo productivo definitivo. Por otra parte, su capacidad y habilidad para dominar los aspectos tecno-informáticos les favorece, pero al mismo tiempo se vuelven amenaza dentro del entorno laboral, por lo que los conminan a madurar y prepararse todavía más si es que desean acceder a un puesto directivo, situación que se convierte en la segunda paradoja.

La tercera paradoja es la crisis de expectativas, donde en un extremo tenemos que tres de cada diez del total de jóvenes que desertan de la escuela lo hacen porque creen que ésta no les aportará los elementos suficientes para desarrollarse en el mercado laboral. Del otro lado, observamos a aquellos que deciden quedarse y concluir una licenciatura, pero muchas veces la posibilidad de alcanzar independencia familiar es remota, por falta de trabajo seguro, por ingresos magros, que, por ende, les impiden ser sujetos de crédito para vivienda, préstamos y otros. La fuerte limitante económica propicia mayor permanencia en la casa paterna. Si bien tienen mayores destrezas para enfrentarse a la independencia, no cuentan con facilidades para comprar una casa o no tienen el empleo ideal y decorosamente remunerado que les permita independizarse.

La cuarta paradoja recae en la migración, pues los jóvenes son el grupo poblacional que mejor se ajusta a los cambios. Según el Consejo Nacional de Población (Conapo), las condiciones de desempleo y bajos salarios provocan la migración con cifras históricas.

En conclusión, éstos son los principales problemas que enfrentan los jóvenes en la actualidad. Una generación que no se explica por qué no obtiene mejores oportunidades que sus padres. Una generación que sabe que todo le costará el doble de trabajo que las generaciones que la precedieron.