Sin duda todas las empresas del sector público y privado están sufriendo reconformaciones en todos los aspectos, pero la pregunta primegenia sería: ¿estamos preparados y dispuestos para ello? El tiempo está en nuestra contra y no basta solamente un nombramiento o designación por alguna estructura administrativa, con previa unción de los provilegiados, sino que en la actualidad nos urgen líderes de carne y hueso y no tan sólo jefes anquilosados, evasivos o “houdinescos” (con el respeto que se merece el gran Houdini). ¡Sí, hablo de aquellos que tan sólo se mueven si alguien se los pide y la operación avestruz es su mejor estrategia!

Señores, la época de los césares augustos terminó con la antigua Roma. Ya no tenemos tiempo para que corifeos de horario o en turno hagan sus dramas, comedias o desplantes; necesitamos cambiar para servir de forma empática, efectiva y eficiente a los clientes internos y externos, o sea a nuestros colaboradores y a la gente, a quienes nos debemos durante el ejercicio del servicio que por vocación elegimos.

Al día de hoy, el 47% de las empresas a nivel mundial se esfuerzan en desarrollar líderes efectivos, según datos de la última encuesta sobre el Futuro de Recursos Humanos de Gartner 2019, y el sector salud no es la excepción, pero la materia prima escasea. La búsqueda de versados con habilidades de adalid que integren e impulsen equipos se ha convertido en un verdadero desafío. Los nuevos jefes ya no responden a factores de verticalidad, sino más bien las instituciones buscan a profesionales que sepan comunicar, trabajar en equipo y gestionen un liderazgo constructivo. Los líderes de hoy en día son más flexibles, cuentan con una capacidad de motivar, involucrar y hacer crecer a sus subalternos -y no de pisotearlos-. Así como en su momento Israel (según la biblia) desoyó y fue castigado, ahora requerimos no cometer aquel vetusto citado error y sumar gente que posea una capacidad de escucha activa y valore lo que la organización tiene que aportar.

Sin duda la pandemia nos ha diezmado, achicado, acotado y las decisiones de los líderes de naciones desarrolladas y subdesarrolladas han sido contradictorias. Se habla de un nuevo orden mundial, toda vez que ahora sólo vemos desorden y caos. Lo único que hemos logrado unificar es el convertirnos en un mundo cual gigante archipielago, donde cada quien hace lo que quiere y le conviene. Así, cual metáfora a la medida, sucede en el interior de muchos espacios, en donde el primo-líder, cual “Pípila”, busca unificar estrategia, planes, acciones con innovadores modelos de gestión; los menos, egoístas y ególatras, tratan de impedirlo. La calidad en el servicio no se alcanza con tan sólo buenos deseos, para lograrlo se necesita que cada quien sea líder comprometido en su trinchera y con humildad apoyar y respaldar profesionalmente al equipo. ¡YA BASTA DE TIRARSE LA BOLITA!