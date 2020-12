Muy ad hoc para estas fechas de reflexión, percibimos que lo vivido en los últimos 9 meses -cual alfarero- ha remodelado a un ser humano que tocó fondo, no sin antes dejar una estela de destrucción en cuanto a sentimientos, valores y principios. El Sars COV2 nos hizo conscientes del fango con pecados capitales, dentro del cual nadábamos sin salvavidas: soberbia, avaricia, envidia, ira, lujuria, gula y pereza. Cuántos pusilánimes se ensalzaron con lo obtenido por otros.

Si mi reflexión la aterrizo a la esfera de la salud, les comento que, como paciente, en la mayoría de las veces valoramos sobremanera el servicio que se nos ofrece, la facilidad para adquirirlo o recibirlo y la comunicación asertiva de la gente comprometida; la sumatoria de elementos de valor dictados acalla inclusive algunas carencias e inconvenientes durante el proceso médico-administrativo. El servicio por definición se entiende como la asistencia completa y suficiente a los dolientes que recurren por ayuda cuando su salud se quebranta.

Todos los días podemos realizar grandes y pequeños actos de excelencia. Nunca debemos dejar de atender a alguien por considerar que es muy poco lo que podemos hacer. Emulando a maestros de la medicina yucateca, debemos sacrificarnos y prestar apoyo a cualquiera de forma expedita, evitando largas horas de espera condicionadas por juntas y burocracia estéril, que de facto amenazan la razón de existir enunciada dentro de la misión.

A lo largo de la vida todos dependemos de otras personas, muchos de nosotros hemos necesitado protección durante una enfermedad o requerido dinero durante una crisis económica. Luego entonces, darse a sí mismo de forma íntegra es lo que realmente vale al momento de servir en cualquier nivel. Despierta iluso, no existe la sangre azul, ponte a trabajar si quieres trascender, y lo digo yo, con conocimiento de causa.

Regresando a los pecados capitales y agrestes obstáculos por evitar servir a semejantes, te recomiendo, según quede el traje, alejarte de la avaricia y no hacer negocios turbios; despójate de la ira cuando te sacan de tu espacio de confort; evade grácilmente las garras de la pereza y no dejes que te haga presa. Esa potencial falta de actividad con ceguera de taller podría conducirte a la lujuria, con escapes y alejamiento de responsabilidades contraídas. Finalmente te aseguro que la envidia insana al ver a “David” achicando al cretino “Goliat” puede orillarte al precipicio de la ignominia.

Así concluyo estas reflexiones sobre el servicio, allende carencias y resistencias de los insignificantes de corazón y acción, ya que “quien no vive para servir no sirve para vivir”. Recuerden que el nivel o tamaño no importa, sino el deseo de luchar y arrancar una sonrisa o un gracias a quien deposita su confianza y su vida en manos del privilegiado por designio. Te invito esta Navidad a realizar un conteo sobre lo caminado.