Sin duda la vida se ha transformado, ya sea para bien o para mal, en cuanto a la atención, oportunidad en el servicio, eficiencia y sensibilidad. De forma particular me quisiera centrar en las instancias institucionales, dentro de las cuales muchas muestran serias deficiencias y franca decadencia en su actitud y atención al cliente, más allá de las inútiles ventanillas de quejas y buzones que a la larga sirven para dos cosas: ¡para nada y para lo mismo¡

Es notable cómo, por circunstancias de enfermedad, hay que hacer largas filas para realizar algún trámite. Después de horas, te enfrentas a la burocracia execrable, desde el tono de voz que utilizan hasta la impaciente y entrecortada orientación para el llenado de formato cual crucigrama se trata. Siguiendo con el recorrido llegamos finalmente a la serie de recomendaciones, documentos y ventanillas a las cuales hay que acudir para concretar (si bien le va) la solución al problema.

Todos supusimos que la pandemia nos haría más humanos, sensibles, educados y ansiosos por lograr la empatía, pero la realidad nos dice otra cosa; la situación empeoró, máxime que, como relatamos en columna previa, en donde el empoderamiento delegado a algunos sujetos los transforma hasta el grado de violentar con la palabra al que busca atención. Claro, el garrotero con derecho se siente protegido por los otros “que evitan dar la cara”, ante la ineptitud de su capacidad de gestión, que, dicho sea de paso, es la principal causa de su presencia en determinado puesto administrativo.

Todo lo anterior nos traslada a la mesa fría dividida en dos, cual espacios no concatenados o unificados, semejante a la administración de muchos niveles. La pelota que con furia es “bateada” de un lado para otro son los solicitantes de atención. El no me corresponde, así se hace, no hay otra manera, no está el jefe, vaya a la ventanilla de enfrente, tan sólo son algunas tristes constantes, más allá del discurso generalizado de calidez, calidad, servicio y usted es la razón de existir. ¡Patrañas! Semejanzas maravillosas, diría Ricardo Palmerín en inmortal letra de la canción “Semejanzas”.

Si, amigo lector, muchos de los cambios están vertiginosamente yendo en sentido contrario a los valores y principios inculcados por ancestros, llámense abuelos, padres, maestros, compañeros de pasadas décadas. Ya no se “pica piedra” para alcanzar objetivos, tan sólo se ensalza y cumple, abdicando de lo que dictan la razón y la inteligencia. Servil y obediente te vez más bonito, si quieres mantener tu lugar; la gente se vuelve un número sin sentimiento ni integridad, de un plumazo la aplanadora del cambio, “so pretexto de la pandemia”, los extermina.

Nada es eterno y en el camino andamos. Deseamos ese ansiado golpe de timón, donde el ser humano vuelva a quedar en el centro de cualquier interés, y no tan sólo sea un instrumento para servirse.