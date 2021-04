Recientemente me causo preocupación un suceso, dentro de Institución del sector Salud en nuestro aún tranquilo Yucatán, donde al igual que todo el mundo la pandemia sigue causando estragos, con problemas que calificaríamos como daño colateral. Fíjense que mientras “alguien” esperaba trámite administrativo para procedimiento médico, la desesperación lo hizo presa y su respuesta inmediata se tradujo en acto violento que lastimó a quien su trabajo solamente se trata de plasmar el nombre y datos de cualquiera que solicite atención o requiera complementar datos específicos, en formatos diseñados por la instancia a la que pertenezca.

Si bien las reacciones humanas pocas veces son predecibles, es reprobable la agresión física o verbal. Lo anterior lo menciono toda vez que los moradores de la tierra del Mayab, pocas veces se caracterizan por actitud hostil. Su paciencia y prudencia nos destacan de entre otras latitudes. ¿Qué está pasando que hace que perdamos la calma en época de crisis? Será la impotencia de tener que afrontar cotidianamente problemas económicos, morales, desempleo, enfermedad, corrupción, dependencia, por no dejar de citar. Uno o varios de los elementos destacados, rompen el estado mental en que predomina la paz. Este tipo de comportamiento encajaría dentro de aquellos que calificamos como hiperactivos, quienes ante pequeños estímulos pierden la calma y su capacidad de juicio disminuye francamente.

Si lo analizamos desde el punto de vista médico, este desbalance emocional galopante acelera la arterioesclerosis, afecta funciones sexuales y puede ser el desencadenante principal de enfermedades cancerosas. Desde el punto de vista sociológico, no olvidemos que…“el individuo es el producto social de una historia de la cual busca devenir el sujeto” (De Gaulejac y Rodriguez Marquez, 2006). Podriamos decir que la agresividad no es sino el impulso negativo y destructor, por lo que es importante que ante una catastrofe o eventualidad, no nos olvidemos de creencia, clases, edades, colores políticos y religión. Todos somos iguales, con sentimientos, virtudes y defectos.

Con base en lo anterior, más allá de las vicisitudes circunstanciales que nos toman como víctimas y se traducen en patologías con sintomas dolorosos que afectan al colectivo y rebasan la capacidad instalada para la atención de nuestra salud; la prudencia, cordura y sensibilidad humana, deberán ser los valores claves, para que unidos salgamos adelante.

Cada uno de nosotros somos mucho más que cualquier imponderable, por ello, no hay que caer en la desesperación. Si bien ver la salud personal o de seres queridos quebrantada, podria orillarnos a perder la calma y llevarnos a adoptar comportamientos violentos, el evitar ser presa de arrebatos inmaduros y degradantes deberán ser la constante del actual ser humano. Todos necesitamos de todos, no lo olvides.