Cual General con espada virgen

Cuántas veces hemos escuchado expresiones como: “le quedó chica la silla”, “está siendo rebasado”, o en nuestra tierra, “está corto tu fustán”. Pues esto, amable lector, hace referencia a cuando el lugar que ocupas o puesto que desempeñas te rebasa, ya sea por capacidad o por actitud. Por cierto, muy ad hoc a gran cantidad de gente, cuya visceralidad obnubila y atropella su otrora inteligencia y raciocinio, que van más allá de la edad, y lo peor del caso, ante la vista y paciencia de directivos y defensores.

Hago referencia a lo anterior porque recientemente me platicaba un compañero de área laboral que complementa a la medicina, quien con justa razón se quejaba sobre la forma de actuar del encargado -que dicho sea de paso, es notorio su desgaste y falta de conocimiento del todo, evidente cuando de tomar decisiones se trata-. Cambios incongruentes, decisiones irracionales, ocultamiento de información, reprobable maquillaje, matizan y empañan su pasada ejemplar lucidez y don de gentes, de quien pronto se jubilará con bombo y platillo. -¡Qué pena!, sí conozco del caso-, le dije con tono claro. No es justificable la falta de probidad y oscuro actuar, destaqué.

El escenario presentado con funcionario de bajo rango, sirve de ejemplo, cual saga de artículo publicado hace algunos ayeres, dentro del cual hice alusión a conocida frase que dice: “nunca falta el frijol en el arroz”. Analogía del tan común actuar administrativo en el fragmentado México de hoy.

Por cierto, lo dictado me lleva a otra reflexión sobre actitudes conocidas al interior de la administración en general, y me refiero al “miedo a dejar la silla”, o sea el negarse aceptar la anquilosis cerebral, y cual gato boca arriba pelean, con tal de no ceder “el poder”, toda vez que es la única manera de brillar, ante la imposibilidad de hacerlo por méritos y reconocimiento propio. El daño que causan es mayúsculo con cada acción tomada. Me recuerdan tanto a la estatua “Vacío del Alma” de Jean Louis Corby. Pisar a semejantes por jerarquía efímera, será factura a pagar en vida.

En fin, con dolor veremos que el faro que guía muchos destinos de despulidos centros asistenciales, seguirán cegados por voces rastreras, cuya ética y profesionalismo son letra muerta, que desde la cuna les fue legada. Creo que es momento de ir preparando la estafeta, para que la creatividad de la nueva generación, asistida por los “generales de mil batallas”, reactiven la atención, sin la normatitis lesiva y decadente que agobia al doliente (que experimenta la ingeniería social en salud). Exhiban a los llamados generales de “espada virgen”, que desconocen cuánto hay que dejar y entregar, para construir y trascender por los demás.

Hoy debemos de empezar a lidiar esas batallas, sin temor a dejar la vida en el campo de acción, por quienes depositan su fe y confianza en nosotros. Desenvainemos la espada con justicia, prudencia y humildad, sin visceralidad.