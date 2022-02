Diagnóstico, prescripción y adherencia

Cerrando el segundo mes del año y dentro del panorama general persisten los nubarrones, para los cuales debemos de estar preparados, ya sean percibidos desde barlovento o sotavento. Inflación, falta de empleos, remuneración inadecuada, inversión externa a la baja, entre muchos otros, que de forma armoniosa le han hecho coro a la baja producción interna del país. Por lo tanto, hoy más que nunca, desde el punto de vista de la salud -cual arista de impacto-, me centraré en la importancia de la atención oportuna y apego al tratamiento ante una embestida sorpresiva.

Dentro del complejo entramado que representa el restablecimiento de la salud, se encuentran infinidad de actores y herramientas, que van desde el paciente con su aviso oportuno a la familia, atravesando por circunstancias como traslado, acompañamiento, consulta, surtimiento y consumo de insumos terapéuticos. Todos los anteriores juegan un papel importante, pero hoy de forma particular me centraré en lo referente al servicio y apego a la prescripción, cual colofón del proceso. Para poner en contexto el problema, les comento que quienes atendemos en su mayoría a pacientes con enfermedades crónicas, no solo basta hacer un buen diagnóstico y expedir el tratamiento idóneo, sino también implica cabios en el estilo de vida y apego al manejo farmacológico y no farmacológico.

¿Qué razones podríamos encontrar para no llegar a la meta trazada?, me preguntará más de alguno; pues bien, les diré que la falta de adherencia (obtención de la medicina, toma oportuna y tiempo indicado) es un problema común y dificulta alcanzar los resultados óptimos (Vgrs. OMS y antibióticos). Cabe mencionar que la falta de adherencia lleva a complicaciones, secuelas e inclusive la muerte. Los gastos del bolsillo de origen innecesarios será una carga inevitable. Recordemos que no tan solo importa cuán específico y/o moderno sea el insumo terapéutico, ya que éste solo funcionará si es administrado acorde a su prescripción.

Con base en mi especialidad, se ha encontrado que entre el 30 a 80% de dolientes con alguna patología reumática abandonan el tratamiento, pudiendo encontrar entre varios, el costo del medicamento, creencias, efectos secundarios, expectativas altas (mejorar de inmediato), el ser dependiente de otros familiares para la adquisición y toma en horarios indicados, cansancio en el estado anímico y la edad entre muchos otros factores. ¡Trabajo en equipo para alcanzar la victoria!

Finalmente, deberemos entender que la adherencia al tratamiento por parte del paciente implica un gran reto; las creencias y la desinformación que obtienen por medios no científicos son un obstáculo. Los profesionales de la salud insistirán en la detección oportuna de esas barreras que impiden lograr resultados esperados, para finalmente, mejorar la comunicación que no pocas veces solo convierten las indicaciones dadas en la nueva torre de Babel.