El deterioro progresivo de nuestra integración o cohesión social es un fenómeno real que se traduce en un recuento de valores y principios a la baja. De forma paradójica e inconsciente buscamos el aislamiento, bajo el cobijo de espacios oscuros y despersonalizados, cuando del progresivo egoísmo hablamos: ¡espacio donde sólo valgo yo! Lo anterior lo comento con tristeza y máximo temor, toda vez que una tarde lluviosa de fecha reciente, fui testigo de un evento lamentable que compartiré a continuación con usted amable lector:

El conductor de un auto de cuya matrícula no quiero abundar, fue el protagonista de bochornoso espectáculo. Cual tractor de carga alcanzó y empujó al vehículo que tenía inmediatamente adelante, toda vez que este otro automotor no respondió “ipso facto” al resplandor verde de la luz del semáforo. Pero este hecho no termina allí, ya que no contento con esta exhibición de machismo y fuerza bruta, sacó la cabeza a través de la ventanilla y arremetió verbalmente con improperios y florido coprolálico lenguaje contra “torpe conductor” que bloqueaba por segundos su ansioso transitar.

Este tipo de arrebatos con violencia -por insignificantes eventos- nos deben preocupar. De ninguna manera puede haber justificación, cuando la buena y tolerante convivencia, dentro del marco de respeto a los derechos exigimos a diario para vivir en sociedad. El pensar, discernir y razonar, son características que nos diferencian de los animales inferiores en la escala biológica.

Si médicamente hablamos, la neurosis explicaría este fenómeno bio-psico-social, del cual podemos decir que se trata de un desorden caracterizado por patrones de pensamiento, sentimientos y actos inadaptados. En resiente entrega abundamos sobre el tema y nos centramos en los factores desencadenantes y sobre los altos costos que a nivel laboral implicaban su crecimiento. Este desequilibrio emocional con repercusiones orgánicas, pertenece al área de los trastornos psíquicos y de cuyas consecuencias en sumadas ocasiones no se está consciente. Para explicar lo anterior, cabe mencionar algunos detonantes como el estrés, conflictos personales, familiares, laborales, económicos, e incluso los de tipo ambiental, como el calor extremo que de forma aislada o en conjunto, alteran el buen comportamiento biológico y nos llevan a sufrir síntomas dolorosos como la depresión, culpa, remordimiento u odio.

En las buenas y malas privilegiemos la razón y tratar de controlar la emoción. La división social o más bien su falta de cohesión nos hacen manipulables, débiles, solitarios y presas fáciles de los depredadores externos, que muchas veces no andan en las calles, sino en los corredores o espacios laborales. El verdadero enemigo del hombre es el mismo hombre y sus actitudes o conductas son ejemplo de las generaciones que nos suceden. Dejemos la víscera a un lado, el intestino es veleidoso.