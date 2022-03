Semblanzas de recuerdos que agonizan

Mientras aguardaba en el semáforo resplandeció la luz verde, pero para continuar mi transitar esperé algunos segundos, toda vez que el conductor del automotor que me antecedía esperaba su “cambio”, posterior a la compra de un rotativo impreso. Ipso facto atrajo a mi memoria recuerdos imborrables, como los del abuelo Jacinto, leyendo “noticias” en su mecedora, al final de las horas entrecortadas de trabajo, como era costumbre en los espacios laborales del Yucatán de antaño. Quien tenga más de 50 años, seguro suspiró, cuando otrora siesta vespertina y las cortinas de hierro cerradas, caracterizaban el escenario de nuestra blanca Mérida entre las de 2 y 5 de la tarde.

En estos tiempos actuales, la inmediatez domina el devenir personal o de quienes nos rodean. Gracias a la tecnología, plagada de forma enfermiza de redes, acedemos en tiempo real a imágenes o notas de marchas, violencia por doquier, homicidios, suicidios, discursos políticos mesiánicos, guerras intestinas con la característica de la “sinrazón”, con “cerrazón” y enfermiza ambición, que en conjunto, sin duda a más de alguno le hacen liberar grandes cantidades de adrenalina y disminución de serotonina, que terminan produciéndole al cerebro humano sensaciones contrastantes que transcurren y destruyen a través de la inquietud, zozobra, distimia, apatía y depresión, entre otras reacciones.

Dentro de este paquete de pinceladas con recuerdos de infancia y juventud, atraigo a mi memoria aquellos centros laborales tranquilos, ordenados y que por momentos impedían escuchar al interlocutor por el “repiqueteo” de las maquinas de escribir bultosas y pesadas. La sonrisa en la cara del servidor era una característica y las esperas en sillas o sillones acojinados nos hacían menos pesada la estancia. Si de salud hablamos, encontrábamos siempre al empleado impecable, que saludaba a todos mientras caminaba entre ellos. La atención en el consultorio se centraba en el paciente, allende los indicadores; evitabas interrumpir abruptamente a tu personal y mucho menos tenías exabruptos humillantes ofreciendo en lugar alejado orientación, que terminaba con la característica “palmada de confianza” a quien erraba. Cuidabas “realmente” al elemento más valioso de cualquier empresa: tu capital humano. Ahora como el cantautor Javier Solís: “Sombras nada más”.

Seguro alguien ya espetó, “se nos puso nostálgico el doctor”, a lo que responderé: como me ves te verás. Lo que es evidente, es que no hay tiempos mejores que otros, cada uno tiene sus particularidades, matices y peso específico. Tan solo van cambiando las formas, pero preocupante es cuando trastocas el fondo, toda vez que los valores son atemporales, inflexibles e ilimitados. Doy gracias a la vida, que me ha dado tanto, pero más valoro y doy gracias a quienes me han acompañado, con esa solidez de valores, que son pilar para soportar los errores y disfrutar con prudencia los triunfos