Recientemente de forma angustiada me abordó el reverendo Juan, a quien le ha caracterizado su don de gentes y proclividad por actividades en pro de los que menos tienen; su duda era por un reciente diagnóstico médico. Antes que nada me gustaría comentar que a este servidor de la Iglesia le guardo especial afecto, toda vez que ha estado presente en algunos momentos dolorosos en la vida de nuestra familia. Pero siguiendo con el relato: …aún con el “Jesús en la boca” y con facies desencajada, me pregunta “¿qué tan grave es tener un aneurisma en la aorta abdominal?”, a lo cual ipso facto me uno a su rigidez facial, contestándole en el acto “mucho”.

Tomando el tiempo necesario me permití abundarle sobre el particular, explicándole que los aneurismas abdominales son regiones agrandadas del vaso principal (aorta) que sale del corazón y suministra sangre a todo el cuerpo, ya que atraviesa de forma descendente la región del pecho y abdomen. Una ruptura de este vaso (aorta), por el aneurisma, puede causar sangrado potencialmente mortal. Pero, siguiendo con la charla, me comentó que ante tal percance, estaba haciendo trámites dentro del sector salud para ser intervenido y poderle resolver el problema.

Muy ad hoc a la Semana Santa, me platicó sobre el “Vía crucis” que ha recorrido, desde la clínica particular que estableció el diagnóstico, para posteriormente ser visto por su médico familiar, de allí se trasladó a emblemático hospital en la avenida Itzaes, frente al monumento de don Benito Juárez, desde donde su especialista decide turnarlo -por lo delicado del caso- al Hospital de Alta Especialidad enclavado en los ex terrenos del Fénix, de la colonia Industrial. De forma pulcra y cumpliendo a cabalidad, llevó el documento con la solicitud de valoración, pero para su sorpresa dicha petición documental se declaró “improcedente”, toda vez que le hacían falta estudios “para protocolo de valoración”. Con base en lo anterior, le explique a don Juan que debería retornar a la especialidad de angiología de segundo nivel y cumplir según lo exigido, ya que se encuentra rubricada la negativa y los tiempos podrían ser cruciales.

Cabe destacar amable lector, que tan solo he descrito el sentir, preocupación y camino administrativo que preocupa y ocupa a un doliente. Aquí podríamos concluir con algunos cuestionamientos: ¿es el doliente el que decide qué estudios protocolarios debe cumplir?, ¿no es acaso un riesgo el que ese “peloteo” le pueda costar retrasos, complicaciones o la vida a un paciente? Los caminos administrativos están plagados de “fallas en la comunicación”, interhospitalarios y con los servidos. Más de alguno habrá sido presa de estos desfases y quiero pensar que se trabaja arduamente por los titulares del sector salud con el afán de alcanzar esa oportunidad, suficiencia, calidad y calidez durante la atención con estricto apego al artículo 4 constitucional.