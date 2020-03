El trabajo de y con la abeja melipona depende del tiempo y el clima: durante la época de sequía no se puede extraer la miel de los jobones, pero es la mejor época para las abejas nativas. Con base en su experiencia, Mario Nahual Dzib comenta que, aunque haya miel para cosechar, se deja en la colmena para alimentar a la abeja, pues si se extrae no tendrá que comer porque no hay floración.

Durante la época de floración, las abejas tienen alimento suficiente y entonces se tiene que limpiar y cosechar el dulce de los jobones porque hay un excedente de miel y se puede sacar, ya que, además, hay una producción constante.

La abeja melipona no es difícil de trabajar porque no tiene aguijón, no pica, hasta en el patio de la casa se pueden tener colmenas, claro nos referimos al solar de la vivienda.

Sin embargo, se debe tener cuidado, ya que en el momento de hacer las divisiones para establecer nuevas colonias hay que constatar que tengan suficientes hijos, también la experiencia indica que se deben poner en el jobón abejas viejas porque éstas generan calor para que las crías broten bien. El calor de las abejas antiguas y grandes es necesario para lograr una buena población.

Don Mario comenta que desde niño acompañaba a su abuelo al apiario de la melipona pero iba solo como observador, y dice que su abuelo nunca le explicó el proceso de cultivo, y no sabe por qué, aunque quizá porque “era muy codo”; él nunca entendió el motivo.

Cuando falleció el abuelo todos los jobones lo heredó el papa de don Mario, pero a aquél nunca le gustó esta actividad y entonces don Mario se hizo cargo del apiario que tiene más de 150 años de antigüedad.

Don Mario explica que a la abeja reina entre las meliponas se la identifica porque es más grande que las obreras, camina más lento, en más barrigona y más transparente.

A la abeja macho (los zánganos) se le identifica porque es más grande que las obreras, pero no trabaja.

Antes de limpiar los jobones o cosechar la miel, el abuelo de don Mario hacía un ritual de rodillas junto al apiario: invocaba a los cuatro puntos cardinales en lengua maya y preparaba el sacab con una mazorca de maíz y la miel del primer jobón.

La bebida la ponía en cuatro pequeñas jícaras para ofrendar ante una cruz. Terminado el ritual obtenía la miel de los otros jobones, pues esa sí se podía sacar sin problema. La cosecha depende de la floración y se puede realizar dos veces al año. También producen una cera negra muy pegajosa llamada lokok que les sirve a las abejas para defenderse del enemigo, pues con esa cera tapan la entrada ante un ataque y después que se aleja el enemigo, es decir “el xulab”, nuevamente abren el jobón para seguir trabajando.