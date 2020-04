El término baba’l significa espanto, ser maligno, también convertirse en un ser maligno, malévolo o en el diablo. Los mayas actuales usamos la palabra baba’l para no invocar o pronunciar el nombre del demonio; por eso se usa el término malo, maligno o espanto (baba’l). En ese sentido va el mito que nos comenta Sebastiana Sih como parte de la creencia de los pobladores del sur, allá por el poblado de Dzitbalché.

Una analogía de lo que menciono la podemos relacionar con el Covid-19: para que no nos afecte, y no haga más daño, no deberíamos mencionar, según la creencia maya, el nombre que se le ha dado al coronavirus. Deberíamos hablar de eso, esa cosa, esa cosa mala, para de ese modo minimizar su influencia sobre nosotros.

Resulta que a un pueblito allí por Dzitbalché un día llega una anciana a pedir posada y le ofrecen la estancia en la casa de una familia. El jefe del hogar le dice que sí le dan alojamiento y la invita a que ponga su hamaca dentro de la vivienda.

Ella se niega a entrar, y dice que pondrá su hamaca afuera porque tiene una enfermedad que se llama pu’nch’li’, lo cual se puede traducir como la flaca que duerme arqueada. Aunque le insisten, la abuela se niega a entrar a la casa, le dicen que si se queda en el patio la pueden asustar. Esquiva la insistencia respondiéndoles: mira a la familia, qué bonitos están, son muchos.

Cuando cae la noche los esposos entran a su casa con sus hijos y la abuela (chich en maya) guinda su hamaca afuera. Entonces, como a las once de la noche, se sacude la abuela y se convierte en baba’l; todos los que se encuentran dentro de la casa, uno a uno, van al patio porque de pronto tienen diarrea. Conforme salen al solar la chich los va pescando uno a uno hasta que captura a todos los miembros de la familia.

No hay una explicación del modo como logra pescar a todos, pero una vez que los tiene ya en su poder va al monte a recolectar espinos y ponerlos en toda la casa y en todo el terreno de la vivienda para que nadie se acerque.

La gente del pueblo se preguntaba en dónde habrían ido los vecinos que no dijeron si se ausentarían de la población, pues no ven a nadie en la casa.

En los días siguientes, siempre caminando trabajosamente, llega la chich a la comunidad y procede de la misma forma que la primera vez. De repente la gente del pueblo se da cuenta de que cada vez son menos los habitantes y luego de investigar se percatan de que la abuela se los estaba comiendo tras de que los pescaba y las casas cada vez tenían más espinos, lo mismo que los caminos.- (Continuará)