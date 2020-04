Chich, si te levantas, el perro de va a tragar, le advirtió el j’men a la anciana que era en realidad el Baba’l, a quien encerró en una vivienda. En tanto la gente estaba preparando el nixtamal, los pavos y las gallinas para la ceremonia que haría el sacerdote para expulsar a La cosa del pueblo al que, como hay hemos dicho, asolaba. Alrededor de las siete de la noche, la chich dice: quiero salir, pero le contestan que no tiene permiso para eso y que en la casa va a dormir. Contesta: yo tengo bu’nch’li’, necesito salir. Luego la chich, pegunta: ¿qué hacen muchachos? Le contestan: estamos haciendo la comida de la milpa, chich, estamos festejando.

Como a las once de la noche, la chich intenta levantarse y le dicen: tú no te levantas porque la comida está por cocerse, no te levantes, tú tienes que comer. La chich responde: yo no como, pero le advierten: tienes que comer. A la medianoche la comida está lista. A la anciana no le importó que estuviera el perro de cera vigilando la puerta, se levantó y quiso salir corriendo; entonces tiraron nueve lanzas en el interior de la casa para controlar a la vieja que se convirtió en Baba’l. Cuando intenta salir de la casa, el j’men le lanza sus bigotes que se convierten en barretas y los pelos de su sobaco que se transforman en cadenas que le avienta al cuello al Baba’l amarrándolo con un extremo de la cadena por delante y con el otro extremo por atrás. Como a la una de la madrugada, la chich comenzó a llorar y así estuvo hasta el amanecer. Las vecinas que estaban haciendo la comida todas se cagaron de miedo por haber visto a la chich convertirse en Baba’l que ya estaba borracho por haber tomado trago con miel y chile; quienes lo acompañaron a beber lo engañaron.

Cuando amaneció, el Baba’l aún estaba llorando como un humano; decía: yo tengo casa, tengo que ir a mi casa. La gente le respondía: nosotros te vamos a llevar a tu casa. El j’men santiguó a todas las personas que estaban muertas de miedo y, después de curarlas, les comentó: aquí está La cosa que les devoraba, era la chich que al sacudirse a las doce de la noche se convertía en un gran Baba’l negro. Mordía en el brazo a las personas y las cargaba en su espalda de una forma que las trenzaba de doce en doce.

Llegaron a un sitio que se llama Mesatunich al Baba’l y le dijeron que tenía que mostrar su casa o lo mataban. Entonces el j’men entró a un chultún (depósito natural de agua) y vio que tenía como seis mecates de amplitud, y estaba lleno de huesos escorados de las personas que había comido el engendro.

El perro de cera se quedó como guardián y encargado de alimentarlo. Cuando el j’men salía del chultún, el Baba’l trató de atacarlo y las diez uñas de sus manos quedaron marcadas en la entrada del aguaje. En la actualidad la gente visita el lugar para recordar la historia del Baba’l.- (Concluye)